Películas y series de fútbol para el Mundial 2026

Documentales, ficciones y clásicos del fútbol se posicionan como la mejor opción para entrar en ambiente antes del esperado torneo.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y para muchos aficionados al fútbol la emoción no solo se vive en los estadios, sino también desde la pantalla. Películas, series y documentales se han convertido en una excelente forma de revivir historias inolvidables, conocer a grandes figuras y entender cómo este deporte ha marcado generaciones alrededor del mundo.

A pocos días del arranque de la el Mundial 2026 varias producciones futboleras vuelven a ganar popularidad entre los fanáticos que buscan calentar motores antes del torneo. Entre los títulos más destacados aparece Tetracampeones, documental que llegará a plataformas de streaming el próximo 7 de junio y que repasa el histórico camino de la selección de Brasil hacia sus conquistas mundialistas.

La producción promete mostrar imágenes inéditas y testimonios que recuerdan la época dorada del fútbol brasileño. Otra propuesta imperdible es El Partido, un documental argentino que revive uno de los encuentros más emblemáticos en la historia del fútbol: el Argentina contra Inglaterra del Mundial de México 1986.

La propuesta recordada por la famosa "Mano de Dios" y el inolvidable gol de Diego Maradona. La cinta explora no solo el aspecto deportivo, sino también el contexto político y cultural que rodeó aquel enfrentamiento.

Más propuestas para ver antes del Mundial 2026

Para quienes disfrutan de las historias detrás de las selecciones femeninas, Históricas ofrece una mirada íntima al recorrido de la selección femenina chilena rumbo al Mundial 2019. El documental muestra las dificultades, sacrificios y desigualdades que enfrentaron las jugadoras para abrirse camino en un deporte tradicionalmente dominado por hombres.

Las plataformas también han reforzado sus catálogos con clásicos y nuevas producciones enfocadas en el fútbol, mezclando drama, ficción y relatos reales que reflejan la pasión que despierta este deporte alrededor del mundo.

Estrenos de la semana: “Amos del Universo” y “Scary Movie” llegan a la pantalla grande La cartelera semanal llega con opciones para todos los gustos, desde historias cargadas de aventura y acción hasta propuestas llenas de humor.

Desde historias de entrenadores y estrellas internacionales hasta narraciones sobre rivalidades históricas, la oferta es cada vez más amplia para los aficionados. Incluso han surgido producciones satíricas como Twenty Twenty Six, serie británica que retrata con humor la organización del Mundial 2026 y los desafíos detrás del evento deportivo más importante del planeta.

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