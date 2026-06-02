 Estrenos Semanales: 'Amos del Universo' y 'Scary Movie'
Farándula

Estrenos de la semana: "Amos del Universo" y "Scary Movie" llegan a la pantalla grande

La cartelera semanal llega con opciones para todos los gustos, desde historias cargadas de aventura y acción hasta propuestas llenas de humor.

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Scary Movie: Terroríficamente, Scary Movie: Terroríficamente
Scary Movie: Terroríficamente / FOTO: Scary Movie: Terroríficamente
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Los amantes del cine ya tienen nuevos motivos para visitar las salas, esta semana llegan dos esperados estrenos que prometen captar la atención del público. Desde el regreso de una historia cargada de acción y nostalgia hasta una comedia que revive el humor irreverente, "Amos del Universo" y "Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta".

La historia transporta al público al reino de Eternia, donde el príncipe Adam deberá aceptar su destino como He-Man para enfrentar una amenaza que pone en riesgo el equilibrio del universo.  Con la ayuda de aliados leales y el poder de la espada mágica, el héroe se enfrentará a fuerzas oscuras lideradas por enemigos que buscan controlar el poder absoluto.

La cinta mezcla acción, aventura y efectos visuales de gran escala, apostando por modernizar una historia clásica sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno cultural. El estreno ha despertado gran expectativa entre seguidores de la franquicia, quienes durante años esperaron una nueva adaptación cinematográfica que hiciera justicia al legado de los personajes.

Más de los estrenos

La película sigue a un grupo de personajes que terminan atrapados en situaciones absurdas inspiradas en las películas de terror y fenómenos virales más populares del momento.  Entre sustos exagerados, referencias a la cultura pop y escenas completamente inesperadas, los protagonistas deberán sobrevivir a un caos lleno de humor negro y momentos disparatados.

El filme apuesta por reírse de los clichés del cine de horror contemporáneo, combinando sátira con situaciones exageradas que buscan conquistar a quienes disfrutaron de las entregas anteriores. Con acción épica por un lado y comedia desenfrenada por el otro, los estrenos de la semana ofrecen opciones para distintos públicos.

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Ya sea para revivir la nostalgia con "Amos del Universo" o para reír sin parar con "Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta", las salas de cine se preparan para recibir a miles de espectadores en busca de entretenimiento.

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