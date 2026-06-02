Massiel Carrillo video inédito del parto de su hija

La modelo, cantante y presentadora guatemalteca Massiel Carrillo volvió a acaparar la atención en redes sociales. La artista sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video con imágenes nunca antes vistas del parto de su primera hija, dejando ver uno de los momentos más íntimos y especiales de su vida.
El clip, publicado en su cuenta oficial de Instagram, muestra escenas del día en que se convirtió en madre. Desde imágenes dentro del hospital hasta los instantes posteriores al nacimiento de la pequeña, Massiel se dejó ver como nunca antes ante sus admiradores, mostrando un lado vulnerable y profundamente emocional.
La grabación fue compartida en el marco del cumpleaños número 11 de su hija y estuvo acompañada de un mensaje cargado de amor y gratitud. En sus palabras, la guatemalteca recordó cómo aquel día transformó su vida para siempre y destacó el profundo vínculo que mantiene con su primogénita.
Como era de esperarse, el video generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron la valentía de la artista por mostrar un recuerdo tan personal, mientras otros resaltaron la ternura y autenticidad del material.
Más de Massiel Carrillo
No faltaron quienes aseguraron que esta ha sido una de las publicaciones más sinceras y conmovedoras que Massiel ha compartido hasta ahora. Actualmente, Massiel Carrillo supera el medio millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte parte de su vida profesional y personal, desde proyectos musicales hasta momentos familiares y sesiones fotográficas que suelen causar sensación entre sus fanáticos.
¿Quién es Massiel Carrillo? La guatemalteca ha construido una sólida trayectoria dentro del entretenimiento nacional. Se dio a conocer inicialmente como presentadora de televisión, pero con el paso de los años amplió su carrera como modelo, cantante e influencer, consolidando una presencia importante en el mundo digital y artístico del país.
Además de su faceta en la música, se ha mantenido vigente gracias a su constante interacción con sus seguidores y a los contenidos que comparte en redes sociales.