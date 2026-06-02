 Massiel Carrillo video inédito del parto de su hija
Farándula

Massiel Carrillo muestra imágenes nunca antes vistas del parto de su primera hija

Con este video inédito, Massiel Carrillo demuestra que detrás del glamour y los reflectores también existe una madre orgullosa.

Compartir:
Massiel Carrillo, Instagram
Massiel Carrillo / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La modelo, cantante y presentadora guatemalteca Massiel Carrillo volvió a acaparar la atención en redes sociales. La artista sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video con imágenes nunca antes vistas del parto de su primera hija, dejando ver uno de los momentos más íntimos y especiales de su vida.

El clip, publicado en su cuenta oficial de Instagram, muestra escenas del día en que se convirtió en madre.  Desde imágenes dentro del hospital hasta los instantes posteriores al nacimiento de la pequeña, Massiel se dejó ver como nunca antes ante sus admiradores, mostrando un lado vulnerable y profundamente emocional.

La grabación fue compartida en el marco del cumpleaños número 11 de su hija y estuvo acompañada de un mensaje cargado de amor y gratitud.  En sus palabras, la guatemalteca recordó cómo aquel día transformó su vida para siempre y destacó el profundo vínculo que mantiene con su primogénita.

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron la valentía de la artista por mostrar un recuerdo tan personal, mientras otros resaltaron la ternura y autenticidad del material.

Más de Massiel Carrillo

No faltaron quienes aseguraron que esta ha sido una de las publicaciones más sinceras y conmovedoras que Massiel ha compartido hasta ahora. Actualmente, Massiel Carrillo supera el medio millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte parte de su vida profesional y personal, desde proyectos musicales hasta momentos familiares y sesiones fotográficas que suelen causar sensación entre sus fanáticos.

¿Quién es Massiel Carrillo? La guatemalteca ha construido una sólida trayectoria dentro del entretenimiento nacional. Se dio a conocer inicialmente como presentadora de televisión, pero con el paso de los años amplió su carrera como modelo, cantante e influencer, consolidando una presencia importante en el mundo digital y artístico del país.

La guatemalteca Kaeelen García se deja ver en las calles al estilo Karely Ruiz en vestido transparente

La guatemalteca Kaeelen García volvió a encender las redes sociales al presumir un atrevido look blanco transparente.

Además de su faceta en la música, se ha mantenido vigente gracias a su constante interacción con sus seguidores y a los contenidos que comparte en redes sociales.

En Portada

Contreras y Arévalo destacan la Constitución como base de la democracia guatemaltecat
Nacionales

Contreras y Arévalo destacan la Constitución como base de la democracia guatemalteca

02:10 PM, Jun 02
Queda en suspenso resolución que devolvía edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

Queda en suspenso resolución que devolvía edificio a empresa vinculada a Baldizón

01:35 PM, Jun 02
Cuatro de los reos fugados de Fraijanes II habrían salido de Guatemalat
Nacionales

Cuatro de los reos fugados de Fraijanes II habrían salido de Guatemala

12:11 PM, Jun 02
VIDEO. Consuelo Porras reaparece en sede de Finanzas para solicitar indemnización t
Nacionales

VIDEO. Consuelo Porras reaparece en sede de Finanzas para solicitar indemnización

02:01 PM, Jun 02
¿Dónde seguir los próximos partidos amistosos de Guatemala?t
Deportes

¿Dónde seguir los próximos partidos amistosos de Guatemala?

02:01 PM, Jun 02

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar