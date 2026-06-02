Lecciones que FIFA aprenderá del Mundial 2026

El torneo más grande de la historia servirá como un laboratorio para definir el futuro del futbol mundial.

El Mundial 2026 no solo coronará a un campeón. También será una prueba sin precedentes para el organismo rector del balompié mundial. Con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones, el torneo se convertirá en un gigantesco laboratorio del que FIFA espera extraer lecciones que podrían moldear las próximas décadas de la competición.

Desde que se aprobó la ampliación del Mundial, la FIFA ha defendido que el crecimiento responde a una evolución natural del fútbol y a la necesidad de ofrecer más oportunidades a las federaciones de todo el planeta. Sin embargo, la edición de 2026 será la primera que permitirá medir con datos reales si esa visión cumple sus promesas.

La gran prueba del formato de 48 selecciones

Uno de los principales aspectos que FIFA analizará del Mundial 2026 será el impacto deportivo de la ampliación.

El director de Desarrollo del Fútbol Mundial de FIFA, Arsène Wenger, ha defendido que el nuevo formato permitirá hacer del fútbol un deporte más global sin reducir la calidad competitiva del torneo. Para el exentrenador francés, la expansión es una "evolución natural" de la Copa del Mundo y representa una oportunidad para que más países participen en el máximo escenario internacional.

Wenger también ha señalado que la reducción de las diferencias entre selecciones observada en torneos juveniles recientes demuestra que el crecimiento del futbol mundial está produciendo una competencia cada vez más equilibrada. Según su análisis, uno de los aprendizajes más importantes del Mundial 2026 será determinar si esa tendencia también se confirma en la categoría absoluta.

¿Más equipos significan más competitividad?

La directora de futbol de FIFA, Jill Ellis, campeona mundial como entrenadora de Estados Unidos, considera que el Mundial 2026 tendrá un efecto "transformador" para el desarrollo global del deporte.

La presencia de selecciones debutantes permitirá evaluar si una mayor inclusión genera nuevos mercados, más aficionados y una expansión sostenible de este deporte en regiones que históricamente han tenido menor representación en la Copa del Mundo.

Para FIFA, uno de los indicadores más relevantes será comprobar cuántos de esos nuevos participantes logran competir al máximo nivel y si la ampliación fortalece realmente el ecosistema futbolístico internacional.

El desafío de organizar un Mundial continental

Nunca antes un Mundial se había disputado simultáneamente en tres países y en una extensión geográfica tan amplia.

La organización conjunta entre Canadá, México y Estados Unidos pondrá a prueba los sistemas de transporte, seguridad, movilidad de aficionados, logística de selecciones y coordinación institucional.

Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA, ha explicado que uno de los objetivos centrales del torneo es generar conocimientos que permitan mejorar futuros procesos organizativos y dejar un legado positivo en las ciudades anfitrionas.

Los resultados obtenidos servirán como referencia para futuras candidaturas multinacionales, una tendencia que gana cada vez más espacio en los grandes eventos deportivos.

Otro de los grandes aprendizajes esperados se relaciona con la sostenibilidad

La estrategia oficial establece objetivos específicos en materia ambiental, económica, social y de gobernanza. Se busca evaluar el impacto real de las medidas implementadas para reducir riesgos ambientales, promover el respeto a los derechos humanos y generar beneficios duraderos para las comunidades anfitrionas.

Para Gianni Infantino, presidente de FIFA, el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para demostrar hasta dónde puede llegar el crecimiento del futbol global. El dirigente ha definido el torneo como el espectáculo deportivo más grande jamás organizado por la FIFA y ha destacado su potencial económico, social y cultural.

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