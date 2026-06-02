Remontadas Increíbles en la Historia de la Copa del Mundo

Cuando todo parecía perdido: las gestas que demostraron que en un Mundial nunca hay que rendirse

La Copa del Mundo ha sido escenario de algunos de los momentos más emocionantes que ha vivido el deporte. Entre goles históricos, campeones inolvidables y héroes inesperados, existe una categoría de partidos que ocupa un lugar especial en la memoria de los aficionados: las remontadas.

Porque si algo ha enseñado la máxima competición del futbol es que ningún marcador está asegurado hasta que el árbitro señala el final. A lo largo de la historia, varias selecciones lograron desafiar la lógica y revertir desventajas que parecían imposibles, protagonizando encuentros que aún hoy son recordados como auténticas obras de resistencia y carácter.

Austria protagonizó la remontada más grande

Para FIFA, la mayor remontada registrada en una Copa del Mundo ocurrió en los cuartos de final de Suiza 1954. El conjunto anfitrión ganaba 3-0 a Austria apenas transcurridos 20 minutos de juego y parecía encaminado a una clasificación cómoda.

Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. Austria reaccionó de forma espectacular y terminó imponiéndose por 7-5 en un partido que sigue siendo el de mayor cantidad de goles en la historia de las Copas del Mundo.

El encuentro, disputado bajo temperaturas extremas en Lausana, pasó a la historia como una de las exhibiciones de resiliencia más sorprendentes que se hayan visto en el torneo.

Austria ganó 7-5 contra Suiza en el Mundial 1954. - FIFA

Portugal y la tarde mágica de Eusébio

Doce años después, en Inglaterra 1966, Portugal escribió otra página legendaria. En los cuartos de final, la selección lusa perdía 3-0 frente a Corea del Norte antes de que se cumpliera la media hora de juego.

Lo que vino después tuvo como protagonista a Eusébio. El astro portugués lideró una remontada memorable con cuatro goles y condujo a su selección a una victoria por 5-3.

Hasta la actualidad, Portugal sigue siendo el único equipo que ha remontado una desventaja de tres goles para ganar un partido mundialista junto a Austria.

Portugal remontó el marcador contra Corea del Norte en 1966. - FIFA

Alemania Occidental silenció a Inglaterra

Uno de los capítulos más recordados del Mundial de México 1970 tuvo como protagonistas a dos gigantes europeos. Inglaterra ganaba 2-0 en los cuartos de final y parecía tener controlado el encuentro.

Sin embargo, Alemania Occidental reaccionó en la segunda mitad, empató el marcador y terminó imponiéndose 3-2 en tiempo extra gracias a un gol de Gerd Müller.

Aquella remontada se convirtió en uno de los partidos más emblemáticos de la rivalidad entre ambas selecciones.

Franz Beckenbauer lideró la histórica remontada de Alemania Occidental en México 1970. - FIFA

Italia rescató un duelo imposible ante Nigeria

En Estados Unidos 1994, Nigeria estuvo a segundos de eliminar a Italia en los octavos de final. Los africanos ganaban 1-0 y la Azzurra jugaba con un hombre menos.

Cuando parecía que el campeón africano estaba listo para avanzar, apareció Roberto Baggio. El delantero empató en los minutos finales y posteriormente marcó el gol de la victoria en la prórroga para sellar un 2-1 que mantuvo con vida a los italianos.

Italia terminaría alcanzando la final de aquella Copa del Mundo.

Roberto Baggio celebrando en Estados Unidos 1994 - FIFA+

Corea del Sur sorprendió a Italia en 2002

La Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 dejó una de las remontadas más polémicas y recordadas de la historia reciente.

Italia tomó ventaja en los octavos de final, pero los anfitriones empataron el encuentro y posteriormente marcaron el gol de oro que les permitió avanzar a la siguiente ronda.

La victoria coreana desató celebraciones multitudinarias y marcó el inicio de la mejor participación mundialista de la selección asiática.

Corea del Sur eliminó a Italia en el Mundial 2002. - FIFA

Bélgica rompió una sequía de medio siglo

Rusia 2018 ofreció una remontada para una nueva generación de aficionados. Japón sorprendió a Bélgica y se colocó 2-0 arriba en el marcador durante los octavos de final.

Los europeos reaccionaron con determinación. Jan Vertonghen y Marouane Fellaini igualaron el encuentro antes de que Nacer Chadli culminara un contragolpe perfecto en el tiempo añadido para decretar el 3-2 definitivo.

Según FIFA, habían transcurrido 52 años desde la última ocasión en que una selección remontó una desventaja de dos goles para ganar un partido de la Copa del Mundo.

Bélgica le dio vuelta al marcador contra Japón en Rusia 2018. - FIFA

El Mundial, territorio de los milagros

Las remontadas forman parte de la esencia de la Copa Mundial. Son la prueba de que el futbol puede cambiar en cuestión de minutos y de que la historia nunca está escrita antes del silbatazo final.

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