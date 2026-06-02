República Democrática del Congo con dudas previo al Mundial

La RD Congo llega al Mundial bajo el foco de atención después de que un amistoso ante Chile fuera cancelado en España por preocupaciones sanitarias.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, la selección de República Democrática del Congo se encuentra en el centro de la atención debido a las preocupaciones sanitarias derivadas de un brote de ébola registrado en el país africano. La situación ha generado dudas sobre algunas de las actividades previstas en la preparación del combinado congoleño, que se alista para disputar apenas su segunda participación mundialista, más de cinco décadas después de su debut en Alemania 1974.

La controversia tomó fuerza luego de que el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, decidiera no autorizar la celebración del partido amistoso que RD Congo tenía programado frente a Chile para el próximo 9 de junio. La medida fue adoptada tras analizar diversos informes sanitarios emitidos por autoridades regionales y municipales, los cuales recomendaron actuar con cautela ante cualquier posible riesgo relacionado con la situación epidemiológica.

El alcalde de La Línea de la Concepción (sur de España), Juan Franco, dicta un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio del partido de fútbol amistoso entre República Democrática del Congo y Chile, el 9 de junio, por el brote de ébola en el país africano. pic.twitter.com/D1R6V6VfRM — EFE África (@EFEafrica) June 2, 2026

FIFA mantiene contacto con la RD del Congo

Según explicó el regidor, la decisión responde exclusivamente a criterios de prudencia sanitaria. Aunque reconoció el atractivo deportivo y económico que suponía la realización del encuentro para la ciudad, consideró que la documentación presentada hasta el momento no ofrecía garantías suficientes para descartar completamente cualquier eventualidad. Por ello, el ayuntamiento optó por impedir la disputa del compromiso en territorio municipal.

Mientras tanto, la selección congoleña continúa con su calendario de preparación fuera de su país. El equipo trasladó sus entrenamientos a Bélgica y tiene previsto disputar un amistoso ante Dinamarca en la ciudad de Lieja. Desde el Gobierno español se informó que se estaban evaluando medidas de seguridad adicionales para el encuentro frente a Chile, teniendo en cuenta que la delegación africana ya había modificado su planificación inicial para reducir cualquier preocupación relacionada con la salud pública.

Por su parte, la FIFA mantiene una comunicación constante con la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA) para asegurar que jugadores, cuerpo técnico y dirigentes reciban toda la información médica y preventiva necesaria. Aunque no existe ninguna restricción oficial sobre la participación de RD Congo en el Mundial, la situación sanitaria ha añadido un elemento de incertidumbre a la cuenta regresiva de una selección que busca escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística.

República Democrática del Congo clasificada al Mundial 2026 - FIFA

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