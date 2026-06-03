Clubes con más aportaciones de jugadores para Mundial 2026

Equipos como Al Hilal, Crystal Palace y Galatasaray sorprenden en el listado top.
El Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cerca de comenzar, y dentro de los últimos preparativos reglamentarios estuvo la presentación oficial de las nóminas de 26 jugadores de cada una de las 48 selecciones que participarán en la cita de verano.
Con la presentación de las listas, la FIFA tuvo acceso a ordenar y sacar estadísticas relacionadas con jugadores mundialistas, y una de esas estadísticas está relacionada a qué club tiene más aportaciones de jugadores a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que arranca el jueves 11 de junio con el duelo México vs. Sudáfrica.
En ese sentido, es el Manchester City de la Premier League el que cuenta con más representaciones en el mundial 2026, con un total de 19 jugadores. Sus futbolistas defenderán los colores de Argelia, Bélgica, Croacia, Egipto, Inglaterra, Francia, Ghana, Países Bajos, Noruega, Portugal, España y Uzbekistán.
Detrás de Manchester City están el Bayern de Múnich (18 jugadores), el Arsenal (16), el París Saint-Germain (16), el FC Barcelona (15), el Al Hilal (12), el Atlético de Madrid (12), el Crystal Palace (12), el Manchester United (12), el Borussia Dortmund (11), el Galatasaray (11) y el Liverpool (11).
Clubes con más representaciones en el Mundial 2026
- Manchester City con 19 jugadores
- Bayern de Múnich con 18 jugadores
- Arsenal con 16 jugadores
- París Saint-Germain con 16 jugadores
- Barcelona con 15 jugadores
- Al Hilal con 12 jugadores
- Atlético de Madrid con 12 jugadores
- Crystal Palace con 12 jugadores
- Manchester United con 12 jugadores
- Borussia Dortmund con 11 jugadores
- Galatasaray con 11 jugadores
- Liverpool con 11 jugadores
Mundial 2026
La historia de los Mundiales de la FIFA se inició un 13 de julio de 1930 en Uruguay con un total de 13 selecciones, donde los primeros campeones del mundo fueron los mismos uruguayos.
Han pasado 96 años y el mundo está a la espera de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual comenzará el 11 de junio del presente año, y será un hecho histórico porque no solo se celebrará en tres países por primera vez, sino que tendrá un total de 48 selecciones participantes, 16 más que la edición celebrada en Catar 2022, donde Argentina salió campeón del mundo.