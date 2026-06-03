El Clima como Protagonista del Mundial: Momentos Clave

A lo largo de casi un siglo de Copas del Mundo, el calor extremo, la humedad, la lluvia e incluso las condiciones atmosféricas han influido en el desarrollo de partidos, alterado calendarios y obligado a la FIFA a tomar decisiones inéditas.

La historia del Mundial está llena de goles memorables, hazañas deportivas y figuras legendarias. Sin embargo, en más de una ocasión, el verdadero protagonista ha sido un rival imposible de controlar: el clima.

Uno de los ejemplos más recordados ocurrió en el Mundial de Brasil 2014. Las altas temperaturas registradas en algunas sedes llevaron a implementar por primera vez las llamadas "pausas de hidratación", autorizadas cuando el índice de calor superaba ciertos límites.

El histórico encuentro de octavos de final entre Países Bajos y México se convirtió en el primer partido mundialista en detenerse para que los jugadores pudieran refrescarse y recuperar energías bajo un calor que rondaba los 32 grados centígrados con elevada humedad.

FIFA

Aquella decisión marcó un precedente. Hasta entonces, el reglamento del Mundial rara vez había tenido que adaptarse a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el calor brasileño dejó claro que el rendimiento físico podía verse comprometido por factores ajenos al futbol.

Catar cambió de estación

Si Brasil obligó a modificar el desarrollo de los partidos, Catar 2022 transformó por completo el calendario del torneo. Las temperaturas veraniegas del país del Golfo, que pueden superar los 45 grados centígrados, llevaron a la FIFA a trasladar el Mundial de sus tradicionales fechas de junio y julio a noviembre y diciembre.

Fue la primera vez que un Mundial masculino se disputó durante el invierno boreal, una decisión que alteró calendarios de ligas, competiciones continentales y rutinas de los futbolistas. La medida fue tomada para evitar las condiciones extremas que habrían puesto en riesgo tanto a jugadores como a aficionados.

El desafío del Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el debate climático vuelve a ocupar titulares. Diversos estudios científicos advierten que varias de las sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá podrían enfrentar condiciones de calor extremo durante los meses de junio y julio.

Investigaciones recientes señalan que una parte importante de los partidos podría disputarse bajo niveles de estrés térmico considerados elevados para la práctica deportiva, especialmente en ciudades como Miami, Monterrey, Kansas City o Filadelfia. Algunos expertos incluso recomendaron programar encuentros en horarios nocturnos para reducir riesgos para jugadores y espectadores.

La organización ya contempla pausas de hidratación, protocolos médicos reforzados y medidas especiales para proteger a quienes participen en el torneo.

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