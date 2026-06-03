Deschamps: "Francia es lo más bonito que me ha pasado"

El seleccionador francés Didier Deschamps ha hablado en exclusiva para la FIFA previo al Mundial 2026.

Hay personas nostálgicas, a quienes les encanta mirar por el retrovisor, y las hay estoicas, para quienes lo único que cuenta es el presente. Didier Deschamps forma parte de esta segunda categoría. Al seleccionador francés, que afronta su cuarto Mundial en el banquillo, le sobrarían motivos para sacar pecho por los éxitos cosechados en los catorce años de fiel servicio a la tricolor. Sin embargo, tal como él mismo nos ha contado en exclusiva, eso es algo que no le interesa.

"A mí solo me importan el presente y el futuro", afirma. "Sinceramente, es lo único que cuenta. Ahora mismo solo me interesa la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las de 1998 y 2018 son historia y nadie podrá borrar lo que ocurrió. Aunque con papeles distintos, estuve presente en las ediciones de 1998 y 2018 y viví momentos preciosos. He tenido la suerte de ganar títulos importantes a nivel de club, incluida la Liga de Campeones, pero no hay nada como ser campeón del mundo. Todos los jugadores que lo han conseguido, sea con la selección que sea, siguen conservando su nombre y apellido, pero han añadido tres palabras a su designación: campeón del mundo".

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Campeón como jugador y entrenador

La vigésimo tercera edición del Mundial, que se acerca a pasos agigantados, tendrá un sabor especial para DD, primero porque será su último torneo como seleccionador de Francia, y segundo porque podría convertirlo en una auténtica leyenda del fútbol si logra alzarse con el título el 19 de julio.

Ahora mismo es, junto a los fallecidos Mário Zagallo y Franz Beckenbaeur, una de las tres únicas personas que ha ganado una Copa Mundial como jugador y como entrenador, pero podría convertirse en el único en conseguir un doblete desde el banquillo tras haber salido campeón en el terreno de juego y en el primer seleccionador en disputar tres finales seguidas.

Con un Deschamps al mando en disposición de sumar nuevos récords, la selección de Francia parte como gran favorita al título, tal como sucedió en 2022 en Catar. "Las expectativas vienen dadas por los resultados obtenidos", reconoce el exentrenador del Juventus. "Ganamos el Mundial en 2018 y fuimos finalistas en 2022, por lo que la afición espera que sigamos en liza a mediados de julio. Formamos parte del grupo de 10-12 selecciones que aspiran a ser campeonas del mundo. Pero ¿sabe cuántas llegarán hasta el final? Una sola. Lo que supone que al menos once no acabarán contentas", dijo Didier Deschamps.

Didier Deschamps, técnico de Francia - FIFA

*Información FIFA.

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