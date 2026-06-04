Seis Décadas de Maldición: La Historia de los Campeones

Brasil, en Chile 1962, tras ganar en la final a la ya extinta Checoslovaquia por 3-1, fue la última que logró revalidar el título de campeón del Mundo, una situación atípica a lo largo de la historia de la competición, que solo se ha repetido en dos ocasiones.

La maldición de los campeones acecha las fases finales del torneo más relevante de selecciones nacionales. Italia, que levantó la Copa en Italia 1934 y en Francia 1938 y esta citada de Brasil, vencedora en Suecia 1958 y en Chile 1962 han sido las excepciones que han regido el evento a lo largo de las veintidós ediciones disputadas hasta ahora. Una eventual victoria de Argentina en Estados Unidos, México y Canadá 2026, la vigésima tercera fase final, rompería el embrujo.

Francia, Brasil y Argentina estuvieron cerca de reeditar el éxito logrado cuatro años antes. Pero cayeron en la final. La canarinha, triunfadora en Estados Unidos 1994, perdió la final de Francia 1998 que conquistó el combinado galo, anfitrión, al vencer por 3-0. Antes, el equipo nacional argentino, que logró el segundo trofeo de su historia en México 1986 perdió cuatro años después liderada por Diego Armando Maradona, en Italia 1990, derrotada por Alemania por 1-0. Los blues han sido los últimos que tuvieron a tiro esa oportunidad. Campeones en Rusia 2018, liderados por Kylian Mbappé, cayeron por penaltis en Catar 2022, en el duelo por el título que al final consiguió Argentina, con Leo Messi como gran triunfador.

Y es que desde hace 64 años nadie ha sido capaz de repetir como campeones. Argentina llega a esta fase final con la idea de sumar su cuarta copa y romper con ese maleficio, con esa maldición que se repite habitualmente y que ha tenido situaciones más significativas, como derrotas en primera fase o, incluso, eliminaciones prematuras, en la ronda de clasificación.

Francia, por ejemplo, fue una de las más llamativas. Tras lograr su primer título en el Mundial que organizó en 1998 el equipo fue eliminado muy pronto en Corea y Japón. No marcó gol alguno y ni siquiera atravesó la fase de grupos. Fue una de las peores actuaciones de un campeón.

Francia fue campeón del Mundial de 1998 - Equipe de France

Italia protagoniza alguna de las situaciones más llamativas y más preocupantes. La squadra azzurra, cuatro veces campeón pero ausente de la fase final de Estados Unidos, México y Canadá 2026, padece una de las crisis más profundas en la historia del fútbol.

Tras ser campeón en Alemania 2006, su último título, no ha brillado en ninguna edición. Eliminada en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, cuando defendía el título y también de Brasil 2014, lleva fuera de escena desde hace doce años. Ni en Rusia 2018, ni en Qatar 2022 ni en esta del 2026, ha logrado superar la fase de clasificación y formar parte del cartel del torneo. Ha pasado a ser irrelevante Italia.

Italia campeón del mundo en Alemania 2006 - Internet

Y es que el maleficio para el campeón se ha acentuado con la llegada del siglo XXI. Ningún equipo nacional ha sido capaz de repetir éxito desde Corea y Japón 2002. Allí era francia la que defendía su corona y perdió en la fase de grupos. Último, por detrás de Dinamarca, Senegal y Uruguay y sin ganar partido alguno. Salió campeón Brasil, su último título, y cuatro años después, en Alemania 2006 se cayó en cuartos de final eliminada por Francia.

España, víctima de la maldición

En Sudáfrica 2010 acudía Italia como defensora del trofeo pero no atravesó la fase de grupos tampoco. Fue último del Grupo F después de Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Allí, en Johanesburgo, logró España el mayor éxito de su historia en una época de dominio absoluto del fútbol gracias a una forma de jugar que fue imitada en todas partes. Dos Eurocopas y un Mundial subrayaron la autoridad de España que levantó la Copa por única vez, hasta ahora, en su historia.

España celebrando el título en Sudáfrica 2010 - EFE

Pero cuatro años después, en Brasil 2014, se estrelló en la fase de grupos, goleada por Países Bajos y derrotada por Chile. Tuvo un paso efímero por este evento en el que no pudo progresar.

Fue Alemania la que brilló en esta edición, con esa goleada histórica ante Brasil, en semifinales. En la final se impuso a Argentina pero cuatro años después fue incapaz de progresar para defender la corona en Rusia 2018. Cayó en fase de grupos, última clasificada tras Suecia, México y Corea del Sur.

Francia ganó. Logró su segunda Copa y estuvo a punto de alargar su hegemonía con una generación que aún se dejará ver en la edición de Norteamérica. Repitió final cuatro años después, en Catar, pero no éxito. Perdió por el título ante Argentina en ese duelo interminable y épico resuelto por penaltis.

Es el turno de Messi y Argentina que acuden ahora a Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la idea de defender el título, como uno de los favoritos y la intención de lograr la cuarta corona para la historia de su país y derribar el maleficio.

Argentina ganó el Mundial 2022 realizado en Catar. - EFE

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