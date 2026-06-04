Triple Inauguración Mundial 2026: Artistas Confirmados

El Mundial 2026 romperá todos los esquemas con una inédita triple inauguración en México, Canadá y Estados Unidos.

Sin lugar a duda el Mundial 2026 promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con tres ceremonias inaugurales en los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, convirtiendo el arranque del campeonato en una celebración global que combinará deporte, música y cultura.

La organización confirmó que cada nación tendrá su propio espectáculo de apertura, con artistas de talla internacional que representarán la diversidad cultural de Norteamérica y que buscarán cautivar a millones de aficionados alrededor del mundo. La primera ceremonia se realizará el 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, recinto que se convertirá en el primero del mundo en albergar tres Copas del Mundo.

Para esta ocasión, la organización ha preparado un espectáculo lleno de identidad latina con la participación de figuras como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Maná y la estrella sudafricana Tyla. Un día después, el protagonismo se trasladará a Toronto, Canadá. Allí se llevará a cabo la segunda ceremonia inaugural.

Los artistas invitados serán Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Vegedream y William Prince, quienes pondrán el sello canadiense a la fiesta mundialista.

La tercera inauguración del Mundial 2026

La tercera y última inauguración tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Este espectáculo estará inspirado en la ciudad considerada la capital mundial del entretenimiento y contará con grandes estrellas de la música internacional como Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y nuevamente Tyla.

Según explicó la organización, la intención es que cada ceremonia refleje la esencia cultural de su país anfitrión, pero al mismo tiempo transmita un mensaje de unidad entre las tres naciones organizadoras. El presidente del organismo destacó que estas celebraciones unirán música, cultura y fútbol de una manera nunca antes vista en un Mundial.

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Además de las ceremonias inaugurales, el Mundial 2026 contará con un álbum oficial integrado por 18 canciones interpretadas por artistas de fama mundial como Shakira, Daddy Yankee, Anitta, LISA, Burna Boy, Future y Los Ángeles Azules.

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