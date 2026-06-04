 Era de Hielo 6: Primer Adelanto y Fecha de Estreno en Cines
Farándula

La Era de Hielo 6 lanza su primer adelanto: ¿cuándo se estrena en cines?

La Era de Hielo 6 presentó su primer adelanto oficial y confirmó el esperado regreso de Manny, Sid, Diego y Scrat.

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La era del hielo / FOTO: La era del hielo
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La esperada película La Era de Hielo 6 finalmente mostró su primer adelanto oficial y despertó la nostalgia de millones de fanáticos alrededor del mundo.  La nueva entrega de la exitosa franquicia animada traerá de vuelta a los personajes más queridos de la saga y ya tiene fecha confirmada para su estreno en cines.

Después de casi una década desde el lanzamiento de La Era de Hielo: Choque de Mundos en 2016, Disney y 20th Century Studios sorprendieron al revelar las primeras imágenes de la nueva aventura prehistórica que promete acción, humor y muchas emociones. El adelanto muestra el regreso de Scrat, la ardilla dientes de sable más famosa del cine animado, quien continúa con su eterna persecución de la bellota.

Además, aparecen Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck enfrentando nuevas situaciones llenas de caos y diversión. Según las primeras imágenes, la historia llevará a la manada a explorar regiones nunca antes vistas del peligroso Mundo Perdido. La película llevará por título "La Era de Hielo: Punto de Ebullición" (Ice Age: Boiling Point) y marcará el regreso de las voces originales de varios de los personajes principales.

Entre ellas destacan las de Ray Romano como Manny, John Leguizamo como Sid, Denis Leary como Diego, Queen Latifah como Ellie y Simon Pegg como Buck. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los seguidores es que esta será la primera película principal de la franquicia desarrollada completamente bajo la gestión de Disney, tras la adquisición de 20th Century Studios y el cierre de Blue Sky Studios.

Más de la Era del hielo 6

La noticia generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos.  Desde su debut en 2002, La Era de Hielo se convirtió en un fenómeno mundial gracias a sus entrañables personajes y su mezcla de comedia, aventura y amistad.

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¿Cuándo se estrena La Era de Hielo 6? Disney confirmó que la película llegará a los cines el 5 de febrero de 2027.

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