Adidas-Nike, el otro partido del Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 también dará visibilidad a fabricantes alternativos.

El Mundial de 2026 será también una batalla comercial. Adidas vestirá a 14 selecciones, Nike a 12 y Puma a 11. Entre las tres concentran el 77 % de los países participantes. La cita reunirá a activos globales e históricos, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a Kylian Mbappé y Erling Haaland y la irrupción imparable de Lamine Yamal. Además, el torneo dará visibilidad a marcas emergentes gracias a la ampliación a 48 selecciones.

Sin embargo, la ampliación del campeonato también ha permitido ganar visibilidad a fabricantes alternativos como Kelme, Reebok, Kappa, Umbro, Marathon, Jako, Saeta, 7Saber, Majid o Tempo.

Adidas

Adidas afronta la cita con una ventaja numérica y simbólica. La compañía alemana viste al vigente campeón del mundo, Argentina, y también a selecciones de fuerte peso comercial como España, Alemania, México, Colombia, Bélgica o Japón y a otras como Arabia Saudí, Qatar, Escocia, Suecia, Sudáfrica, Argelia y Curazao. Italia, una de sus selecciones históricas, no estará en el torneo tras quedarse fuera por tercera vez consecutiva.

A esa presencia por equipos se suma una cartera individual de enorme impacto. Lionel Messi lidera la nómina de Adidas en su sexto Mundial con Argentina, acompañado por otros activos de máximo valor mediático como Lamine Yamal, Pedro González 'Pedri', Jude Bellingham, Jamal Musiala o Florian Wirtz. No todos compiten con selecciones Adidas -Bellingham, por ejemplo, jugará con una Inglaterra vestida por Nike-, pero sí forman parte de las potentes campañas publicitarias de la firma alemana.

Camisola de Argentina para Mundial 2026 - Adidas Football

Nike

Nike, por su parte, cuenta con menos selecciones, pero mantiene una de las carteras deportivas más potentes del campeonato. La multinacional estadounidense vestirá a Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Uruguay, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Croacia, Turquía, Australia y Corea del Sur.

En el plano individual, Nike llega respaldada por algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Erling Haaland forman parte de la cartera comercial de la marca. Eso sí, la compañía también pierde algunos activos importantes. Rodrygo no podrá participar en el torneo por lesión, mientras que Cole Palmer ha quedado fuera de la convocatoria inglesa, dos ausencias con impacto deportivo y comercial.

Camisola de Uruguay - https://www.nike.com/

Puma y otras marcas

Puma aparece como el gran ganador silencioso del nuevo formato. La compañía alemana ha pasado de vestir seis selecciones en Catar 2022 a once en el Mundial de 2026, casi duplicando su presencia en apenas un ciclo mundialista. Entre sus federaciones destacan Portugal, Marruecos, Suiza, Austria, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Egipto, Paraguay, Nueva Zelanda y República Checa, consolidando una estrategia de crecimiento especialmente fuerte en África, con cinco selecciones del continente.

El Mundial de 2026 también dará visibilidad a fabricantes alternativos. Marcas como 7Saber (Uzbekistán), Majid (Irán), Kelme (Jordania), Marathon (Ecuador), Kappa (Túnez), Tempo (Cabo Verde), Reebok (Panamá), Saeta (Haití), Jako (Irak) y Umbro (República Democrática del Congo) aprovechan la ampliación a 48 selecciones para ganar protagonismo.

El Mundial 2026 ya tiene color: así jugarán las selecciones en la fase de grupos Las 48 selecciones ya conocen los colores que vestirán en sus primeros compromisos del torneo; además, la FIFA estrenará parches conmemorativos y campañas sociales en las camisetas.

*Información EFE.

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