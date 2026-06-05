Mundial 2026: Fase de grupos y colores de las selecciones

Las 48 selecciones ya conocen los colores que vestirán en sus primeros compromisos del torneo; además, la FIFA estrenará parches conmemorativos y campañas sociales en las camisetas.

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026, los preparativos entran en su recta final. Mientras los entrenadores afinan detalles tácticos y los futbolistas ultiman su puesta a punto, hay otro grupo que trabaja contrarreloj detrás de escena: los utilleros encargados de preparar cada uniforme que se verá en el torneo más importante del planeta.

La FIFA confirmó los colores previstos para los 72 partidos de la fase de grupos, una decisión que no solo responde a cuestiones reglamentarias, sino que también permite anticipar algunas de las imágenes más emblemáticas que dejará la competición.

En el arranque del certamen, México saltará al terreno de juego con su tradicional uniforme verde frente a Sudáfrica en Ciudad de México. Canadá vestirá de rojo en su debut ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos lucirá las clásicas franjas rojiblancas inspiradas en su bandera durante su presentación frente a Paraguay en Los Ángeles.

Las selecciones con mayor tradición mundialista también apostarán por los colores que las han acompañado a lo largo de la historia. Argentina jugará con su reconocida camiseta albiceleste ante Argelia, Brasil mantendrá su histórica combinación de camiseta amarilla y pantalón azul frente a Marruecos e Inglaterra vestirá completamente de blanco contra Croacia.

Mientras que Francia lucirá azul marino y blanco ante Senegal, Alemania utilizará el blanco con detalles negros, rojos y amarillos frente a Curazao, España aparecerá de rojo y azul ante Cabo Verde, y Uruguay defenderá su legado con la clásica camiseta celeste frente a Arabia Saudí.

La presentación de los uniformes tiene además un significado especial para las selecciones que debutarán en el Mundial 2026.

Cabo Verde vestirá completamente de blanco en su estreno mundialista ante los españoles; Curazao utilizará su uniforme azul frente a los alemanes; Jordania saltará al campo con indumentaria blanca y detalles rojos contra los Austria; mientras que Uzbekistán jugará de blanco en su primer partido ante Colombia.

Más allá de la estética, la FIFA explicó que existe un minucioso protocolo para evitar conflictos de colores durante los encuentros. El organismo busca garantizar el mayor contraste posible entre ambos equipos, una medida que también favorece a las personas con daltonismo.

Para ello se analizan los uniformes de los dos equipos, los guardametas y el cuerpo arbitral antes de confirmar la decisión definitiva en la reunión de coordinación previa a cada partido.

Las camisetas del Mundial 2026 también servirán como plataforma para transmitir mensajes sociales. Durante la fase de grupos, todos los uniformes llevarán el distintivo de la campaña "Unite for Peace" (Unidos por la Paz).

En las rondas de eliminación directa aparecerá la iniciativa "Unite for Education" (Unidos por la Educación), mientras que la campaña "Football Unites the World" (El futbol une al mundo) tendrá protagonismo en los dieciseisavos de final, el partido por el tercer puesto y la gran final del 19 de julio en Nueva York.

La FIFA utilizará el Mundial 2026 como plataforma para promover distintas campañas sociales - FIFA

Como una de las novedades más llamativas de esta edición, la FIFA incorporará parches especiales para reconocer logros individuales y colectivos. Los futbolistas que disputen su primer Mundial portarán una insignia distintiva, al igual que aquellos que hayan conquistado premios como el Balón de Oro, la Bota de Oro o el Guante de Oro en anteriores ediciones.

Además, a lo largo del campeonato se rendirá homenaje a figuras históricas que dejaron una huella imborrable en la Copa del Mundo, convirtiendo cada uniforme en una pieza cargada de historia, identidad y simbolismo.

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