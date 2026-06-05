Christiansen Aspira a Hacer Historia en Mundial 2026

El técnico hispano-danés asegura que su selección buscará superar lo logrado en Rusia 2018 y confiesa que aparca cualquier decisión sobre su futuro hasta concluir la Copa del Mundo.

A menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, tiene claro cuál es su prioridad: escribir una página inédita en la historia del fútbol panameño.

El entrenador danés de nacimiento, español de nacionalidad y recientemente panameño por adopción, aseguró en una entrevista con EFE que toda su atención está centrada en la participación canalera en el torneo, dejando en segundo plano cualquier posibilidad de dirigir en otra liga o regresar al fútbol europeo.

"Tenemos ganas de hacer historia. Volver a un Mundial ya es un gran logro, pero lo importante es mejorar lo anterior", afirmó Christiansen, quien condujo a Panamá a su segunda clasificación mundialista tras la participación histórica en Rusia 2018.

Desde su llegada al banquillo en 2020, el estratega ha liderado una notable transformación de la selección. Bajo su dirección, Panamá pasó del puesto 87 al 33 en la clasificación de la FIFA, consolidándose como una de las selecciones de mayor crecimiento en la Concacaf.

Vestimenta de Panamá para la gran cita 2026 - EFE

El técnico explicó que la clasificación a la Copa del Mundo fue el principal objetivo desde el inicio de su proyecto. Aunque no logró llevar al equipo a Catar 2022, considera que ese proceso fue fundamental para sentar las bases de una generación competitiva que ahora afrontará el mayor desafío de su historia.

Panamá quedó encuadrada en un complicado grupo junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Sin embargo, Christiansen no renuncia a soñar con una clasificación a la siguiente ronda.

"Me gustaría pasar de grupo, pero para eso hace falta ganar al menos un partido", señaló el entrenador, quien destacó que el rendimiento físico, mental y táctico será determinante para las aspiraciones de su selección.

Inspirado por la histórica campaña de Marruecos en el Mundial de hace cuatro años, donde alcanzó las semifinales, Christiansen reconoció que le gustaría que Panamá se convirtiera en la sorpresa del torneo.

"Marruecos hizo un Mundial extraordinario y no estaba entre los favoritos. Me gustaría ser el Marruecos de este Mundial", comentó.

El seleccionador también se refirió a la reciente derrota por 6-2 frente a Brasil en un partido de preparación. Aunque admitió que el marcador fue contundente, destacó el desempeño de su equipo durante la primera mitad y consideró el encuentro como una lección valiosa de cara al torneo.

"Si cometemos los mismos errores en el Mundial, nos castigarán. Tenemos que impedirlo", advirtió.

Más allá de los resultados, Christiansen presume del crecimiento individual de sus futbolistas. Destacó nombres como Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, José Córdoba y Andrés Andrade, jugadores que han despertado el interés de clubes internacionales gracias a su evolución y rendimiento.

El trabajo realizado con las categorías superiores también ha sido amplio. Según reveló, durante sus seis años al frente del combinado nacional ha convocado a más de un centenar de futbolistas y mantiene un seguimiento constante sobre cerca de 50 candidatos para la lista mundialista.

Respecto a su futuro profesional, Christiansen agradeció los elogios recibidos por parte del seleccionador mexicano, Javier Aguirre, quien recientemente sugirió que merecería una oportunidad en la Liga MX. Sin embargo, evitó abrir la puerta a cualquier negociación antes de la Copa del Mundo.

"Ahora estoy enfocado en la selección, en hacer un buen papel y luego veremos qué

nos depara el futuro", aseguró.

Mientras tanto, el técnico mantiene intacta la ilusión de liderar a Panamá en la cita más importante del futbol mundial.

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