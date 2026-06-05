Embolo se une a Suiza antes del Mundial 2026

El delantero Breel Embolo, quien no pudo embarcar junto al resto de la selección suiza el martes 2 de junio hacia EE. UU. por problemas con su visado, obtuvo finalmente autorización para entrar en ese país.

La selección de Suiza recibió una noticia alentadora en la antesala del Mundial 2026. El delantero Breel Embolo logró obtener el visado que le permitirá ingresar a Estados Unidos y se incorporará este viernes a la concentración del combinado helvético en San Diego, California, tras varios días de incertidumbre por problemas migratorios.

La ausencia del atacante había generado preocupación dentro del equipo luego de que no pudiera viajar junto al resto de la delegación el pasado martes desde Zúrich.

Según informó la Asociación Suiza de Fútbol, la autorización electrónica de viaje (ESTA) del jugador fue anulada a última hora debido a antecedentes derivados de una condena por amenazas relacionadas con un incidente ocurrido en 2018.

Ante esta situación, Embolo permaneció en Suiza y acudió a la embajada de Estados Unidos en Berna para gestionar de manera urgente un visado especial que finalmente fue aprobado, despejando cualquier duda sobre su participación en la máxima cita del futbol.

La llegada del delantero supone un alivio para el seleccionador Murat Yakin, quien podrá contar con una de sus principales referencias ofensivas para el último amistoso de preparación antes del debut mundialista. El encuentro se disputará este sábado en San Diego, ciudad elegida por los suizos como base de operaciones durante el torneo.

La selección helvética afrontará el Mundial integrada en el Grupo B, donde tendrá como rivales a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar. El objetivo del conjunto europeo es superar la barrera de los cuartos de final, instancia que representa su mejor actuación histórica en la competición.

Aunque Suiza ha logrado clasificarse regularmente a las últimas Copas del Mundo, en cuatro de sus participaciones más recientes fue eliminada en los octavos de final, una tendencia que intentará romper en esta edición.

El caso de Embolo trascendió el ámbito deportivo y fue citado por organizaciones agrupadas en la plataforma Sport & Rights Alliance como un ejemplo de las dificultades que algunos viajeros enfrentan para ingresar a Estados Unidos debido a políticas migratorias y de seguridad más estrictas.

Sin embargo, el episodio quedó atrás para el atacante, que ahora podrá concentrarse exclusivamente en el desafío deportivo. A pocos días del inicio del torneo, Suiza recupera a una de sus figuras más importantes y fortalece sus aspiraciones de protagonizar una destacada actuación en el Mundial 2026.

Breel Embolo anotó a Camerún, países en el que nació. - FIFA

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