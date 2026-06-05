Jugadores de Noruega posan como vikingos antes del Mundial

A una semana del arranque del Mundial 2026, futbolistas y cuerpo técnico de Noruega sorprendieron con una imagen inspirada en los legendarios guerreros nórdicos.

Los jugadores y cuerpo técnico de la selección noruega de futbol han posado vestidos como vikingos en una foto tomada en un fiordo de ese país nórdico y difundida a una semana del comienzo del Mundial.

La imagen, que ha sido publicada en la cuenta oficial de la selección en X, ha generado cierta polémica en Noruega, que no juega una fase final de un gran torneo desde la Eurocopa 2000 y cuya anterior experiencia mundialista se remonta a Francia 1998.

Así, diarios como "Morgenbladet" o "Klassekampen" recogen en sus páginas críticas de expertos y columnistas que denuncian el recurso al cliché vikingo, el abuso de la masculinidad o la posible asociación con la extrema derecha, reforzada por el empleo de caracteres rúnicos en los nombres de los jugadores en las camisetas.

"Pienso que es fantástico. Se trata de un Mundial de futbol en el que se encuentran culturas de todo el planeta. Noruega debe llevar consigo su propia cultura", dijo en cambio a la televisión pública NRK el diputado Mímir Kristjánsson, del partido Rojo.

"Hay temas más importantes y problemáticos. No quiero gastar tiempo en eso", dijo el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, al ser preguntado en rueda de prensa.

Noruega está encuadrada en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio.

El regreso a una Copa del Mundo

La última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling Haaland no había nacido. Fue en Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final.

Antes, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que cayó en fase de grupos; y en Francia 1938, donde cayó en los octavos de final.

Su fase de clasificación fue impoluta. Haaland selló el pasaporte de su invicta selección con dos goles en dos minutos, entre el 78 y el 80, cuando parecía totalmente opacado.

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