¿Qué hace un utilero en el fútbol? Su papel esencial

Mientras los futbolistas acaparan los reflectores y los entrenadores toman las decisiones, existe un grupo de trabajadores cuya labor resulta indispensable para que todo funcione a la perfección: los utileros.

Cuando un jugador entra al campo en una Copa del Mundo, encuentra su uniforme perfectamente acomodado, los botines limpios, las bebidas listas, los balones preparados y el vestuario en condiciones impecables. Detrás de cada uno de esos detalles hay un equipo que rara vez aparece en las fotografías, pero cuyo trabajo es esencial para el éxito de cualquier selección. El utilero.

Los utileros son los responsables de garantizar que los futbolistas y el cuerpo técnico tengan todo lo necesario antes, durante y después de cada entrenamiento y partido. Su labor comienza mucho antes del pitazo inicial y suele terminar cuando el resto de la delegación ya descansa.

Los primeros en llegar y los últimos en irse

Durante un Mundial, los utileros suelen iniciar su jornada varias horas antes que los jugadores. Deben revisar uniformes, preparar camisetas personalizadas, acomodar espinilleras, botines, chalecos de entrenamiento y coordinar el material que será utilizado en cada práctica.

También son responsables de verificar que no falte ningún implemento solicitado por el cuerpo técnico. En muchos casos, son los primeros integrantes de una selección que llegan al estadio y los últimos en abandonarlo.

Mientras los aficionados observan únicamente los noventa minutos del partido, ellos llevan días organizando cada detalle para que nada quede al azar.

El arte de preparar un vestuario

Uno de los momentos más llamativos ocurre horas antes de cada encuentro.

Los utileros acomodan cuidadosamente cada camiseta en el puesto asignado a cada futbolista. Junto a ella colocan pantalones, medias, botines y cualquier elemento especial solicitado por el jugador.

En los torneos de FIFA, las imágenes de los vestuarios perfectamente organizados suelen compartirse en redes sociales antes de los partidos. Lo que parece una tarea sencilla requiere planificación, coordinación y una atención extrema a los detalles.

Un error en la numeración de una camiseta o en la preparación del uniforme podría generar inconvenientes importantes en plena competición.

Guardianes del material deportivo

Los utileros también son responsables del transporte y cuidado de una enorme cantidad de equipamiento.

Durante una Copa del Mundo, una selección puede movilizar cientos de kilos de material entre hoteles, centros de entrenamiento y estadios. Balones, conos, redes, equipos médicos, hieleras, ropa de entrenamiento y dispositivos tecnológicos forman parte de una logística que debe funcionar con precisión.

Además, deben asegurarse de que cada futbolista reciba exactamente el material que utiliza habitualmente. Muchos jugadores profesionales son extremadamente cuidadosos con sus rutinas y preferencias, por lo que los utileros conocen detalles tan específicos como el tipo de vendaje que usa cada integrante del plantel o la forma en que prefiere preparar sus botines.

Confidentes del vestuario

Con el paso de los años, muchos utileros desarrollan relaciones muy cercanas con los futbolistas.

Al compartir concentraciones, viajes y entrenamientos, terminan convirtiéndose en figuras de confianza dentro del grupo. Son testigos de momentos de alegría, frustración, celebraciones y derrotas.

No es extraño que jugadores y entrenadores reconozcan públicamente su importancia cuando una selección alcanza un logro importante. De hecho, varias selecciones campeonas del mundo han incluido a sus utileros en fotografías oficiales, ceremonias de premiación y celebraciones posteriores al título.

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