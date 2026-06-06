Estados Unidos pierde ante Alemania previo al Mundial 2026

Tanto estadounidenses como alemanes quedan listas para el debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La selección de Alemania derrotó este sábado 6 de junio a su similar de Estados Unidos (1-2), uno de los países que organiza la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual comenzará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas con el duelo entre México y Sudáfrica. El partido amistoso preparativo para el Mundial se jugó en el Soldier Field de Chicago, Illinois (USA).

Los dirigidos por el técnico argentino, Mauricio Pochettino, se vieron sorprendidos desde el minuto 2 cuando Kai Havertz anotó el 0-1.

Cuando se jugaba el minuto 37 apareció Antonee Robinson para anotar un golazo y emparejar las acciones 1-1 en un duelo donde la alta temperatura también afectaba a los protagonistas.

Leroy Sané al 57 terminó por colocar el 1-2 final a favor de los dirigidos por el alemán Julian Nagelsmann.

El partido tuvo una serie de conatos de pelea en tiempo de reposición, donde el árbitro debió mostrar su carácter para que la situación no pasara a más.

Este fue el último partido para los alemanes antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, donde están en el grupo E y que tendrán como rivales a Curazao el 14 de junio a las 11:00 horas GT, a Costa de Marfil el sábado 20 de junio a las 14:00 horas GT y a Ecuador el jueves 25 de junio a las 14:00 horas GT.

Por su parte, el coanfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos, comparte grupo D, donde se medirá el viernes 12 de junio a Paraguay a las 19:00 horas GT, a Australia el viernes 19 de junio a las 13:00 horas y a Turquía el jueves 25 de junio a las 20:00 horas.

Marcador entre Estados Unidos y Alemania - @USMNT

Baja de último momento

El mediapunta Lennart Karl, la revelación de esta temporada en el Bayern Múnich, se perderá el Mundial por una lesión muscular que sufrió en el entrenamiento de Alemania y el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ha convocado en su lugar a Assan Ouédraogo, del RB Leipzig, informó la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Karl, de 18 años, había hecho un gran partido en el amistoso contra Finlandia, que se saldó con una victoria por 4-0 y fue el último antes de viajar a Estados Unidos, y su nombre estaba en las quinielas como candidato para integrar el once titular en la cita norteamericana.

Ouadraogo, de 20 años, debutó con Alemania en el último partido de las eliminatorias mundialistas que se saldó con una goleada por 6-0 y en la que el jugador del Leipzig hizo su primer gol como internacional.

"Lo siento inmensamente por Lenny. Con su desparpajo, su chispa, su velocidad y su carácter encajaba muy bien en el equipo. Para él y para nosotros es un shock que se pierda el Mundial. Un pequeño consuelo es que es joven y puede tener muchos torneos por delante", dijo Nagelsmann.

El registro goleador inalcanzable de Brasil y Alemania La selección de Argentina es la única que puede igualar la marca, más no superarla en el Mundial 2026.

*Con apoyo de EFE.

Etiquetas