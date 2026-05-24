El registro goleador inalcanzable de Brasil y Alemania

La selección de Argentina es la única que puede igualar la marca, más no superarla en el Mundial 2026.

Brasil y Alemania, las dos potencias más ganadoras y asiduas de la Copa Mundial, comparten un récord que no estará en peligro en 2026, una cifra idéntica que habla de su letalidad goleadora: Han encadenado 18 encuentros seguidos rompiendo las redes.

La magnitud de esta marca colectiva queda en evidencia cuando se observa a la selección de Argentina, la vigente campeona del mundo, que es el equipo que ostenta la racha abierta más larga en la actualidad, tras registrar una cadena consecutiva de nueve juegos mundialistas anotando por lo menos un gol.

En sus últimos dos duelos en Rusia 2018 y los siete que disputó en Catar 2022, la "Albiceleste" venció a los arqueros rivales, pero aún si despliega todo su potencial ofensivo en Norteamérica y juega el máximo inédito de 8 partidos hasta la final marcando en cada uno, su cuenta se detendría en 17, por lo que el reinado de Brasil y Alemania continuará al menos hasta 2030.

Brasil lidera la historia de las selecciones con más títulos mundiales A pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la historia de las selecciones más exitosas vuelve a ocupar un lugar especial entre aficionados y expertos. Desde 1930, únicamente ocho países han logrado conquistar el trofeo más importante del fútbol, pero solo cinco han conseguido levantarlo en múltiples ocasiones.

Los números de Brasil y Alemania

La gesta del "Scratch" comenzó en el mismísimo partido inicial de su historia en el torneo, en Uruguay 1930, y se extendió hasta Suiza 1954. Aquella cadena de 18 duelos con gol concluyó con un opaco empate 0-0 ante Inglaterra en la fase de grupos de Suecia 1958.

Alemania, por su parte, hizo gala de la constancia germana al alcanzar la misma cifra en dos épocas distintas. Su primera serie de 18 partidos con festejo abarcó desde Italia 1934 hasta su primer encuentro en Chile 1962, donde la portería de Lorenzo Buffon la frenó al firmar un empate sin goles con la Azzurra.

La segunda racha teutona revivió esa regularidad ante las redes entre las ediciones de México 1986 y Francia 1998. Tras marcar durante 18 duelos sucesivos, la seguidilla concluyó sorprendentemente en los cuartos de final en suelo francés, cuando la sorprendente Croacia los eliminó con un contundente 3-0.

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*Información EFE.

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