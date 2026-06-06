Portugal vence a Chile en partido de preparación

Portugal cerrará su preparación este miércoles frente a Nigeria en Leiria, en su último amistoso antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

La selección de Portugal cumplió ante su afición al derrotar 2-1 a Chile en un partido amistoso disputado en el Estadio Nacional de Portugal, ubicado en Oeiras, a las afueras de Lisboa. Aunque el marcador reflejó una victoria cómoda para los dirigidos por Roberto Martínez, el encuentro presentó mayores dificultades de las previstas ante una selección chilena que mostró orden y competitividad durante varios pasajes del compromiso.

Durante la primera mitad, los lusitanos generaron las mejores oportunidades de gol, incluso con un tanto de Cristiano Ronaldo que terminó siendo invalidado por posición adelantada. El partido también estuvo marcado por la intensidad física, que derivó en un altercado entre jugadores de ambos equipos. Como consecuencia, el árbitro mostró la tarjeta roja a Rafael Leão por Portugal e Iván Román por Chile justo antes del descanso. Tras el incidente, Roberto Martínez aprovechó el entretiempo para realizar varias modificaciones en su alineación, incluyendo la salida de Cristiano Ronaldo.

? Partido terminado en Lisboa. #LaRoja ?? cayó ante Portugal ?? en su primer partido por la Fecha FIFA de junio.



⚽️ Lucas Cepeda. pic.twitter.com/G42F5aJeyc — Selección Chilena (@LaRoja) June 6, 2026

Así se gestó el triunfo de Portugal

La apertura del marcador llegó al minuto 58 gracias a una gran acción colectiva. Rúben Neves filtró un preciso pase para Gonçalo Guedes, quien definió con sutileza para vencer al guardameta chileno y adelantar a los locales. Con la ventaja a su favor, Portugal ganó confianza y controló mejor el desarrollo del encuentro. La tranquilidad llegó al minuto 75, cuando Bruno Fernandes culminó una destacada jugada colectiva para establecer el 2-0, que no sería definitivo, ya que al minuto 90+2 Chile lograría descontar por medio de Lucas Cepeda, para poner el definitivo 2-1.

Con este triunfo, Portugal continúa su preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026. Antes de viajar a Estados Unidos, los lusos disputarán un último compromiso amistoso frente a Nigeria el próximo 10 de junio en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, en Leiria.

Posteriormente, la selección portuguesa iniciará su participación mundialista el 17 de junio, cuando se enfrente a la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, en un duelo programado para las 11:00 horas.

Conato de bronca en el partido entre Portugal y Chile - Agencia EFE

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