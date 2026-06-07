Kansas City: Incidente grave cerca de la base de Inglaterra

El hecho ocurrió mientras los ingleses estaban en Florida

Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de futbol de Inglaterra en Kansas City, en Estados Unidos, según reportaron medios locales este domingo, aunque el equipo estaba entonces en Florida para jugar partidos amistosos antes del Mundial.

El incidente ocurrió a las 4:00 hora local del sábado en esta ciudad del sureño estado de Missouri, pero la prensa internacional, en particular la británica, destacó este domingo la balacera por ocurrir a unos 6 kilómetros del hotel y el sitio de entrenamiento del equipo inglés para la fase de grupos del torneo.

Alayna González, vocera del Departamento de Policía de Kansas City, dijo al periódico The Kansas City Star que los agentes respondieron al reporte de un tiroteo en la Avenida Troost, donde encontraron una multitud de personas que abandonaba el área y tres mujeres que habían recibido disparos.

La policía después se enteró de otras seis víctimas que recibieron balazos, aunque González aclaró que todas las personas lesionadas son adultas y sus heridas no ponen en peligro su vida.

Inglaterra derrota a Nueva Zelanda de Tim Payne Harry Kane terminó haciendo el gol del triunfo para el conjunto europeo.

Se investiga el suceso

Los agentes aún están investigando el incidente y no han aclarado el motivo del crimen ni la identidad de los responsables, según reportó el canal KMBC 9, filial local de ABC.

El incidente despertó la atención de la prensa británica, pero la selección de Inglaterra está ahora en Florida, donde el sábado vencieron 1-0 a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa y el miércoles afrontarán a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando.

También el sábado, una balacera dejó 12 heridos en un festival comunitario en la ciudad de Toledo, en Ohio.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

Los 48 técnicos que buscarán la gloria en el Mundial 2026 La diversidad marcará los banquillos del Mundial 2026: 27 entrenadores dirigirán a una selección distinta a la de su país y solo 21 serán locales.

*Información EFE.

Etiquetas