¿Por qué la FIFA prohibió las vuvuzelas en el Mundial?

Las vuvuzelas, que alcanzaron fama durante el Mundial 2010 por su inconfundible zumbido, fueron prohibidas por la FIFA para reforzar la seguridad y el orden en los estadios.

La FIFA confirmó la prohibición de las vuvuzelas en los estadios del Mundial 2026, una medida que busca reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de los asistentes durante el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La decisión pone fin al posible regreso de uno de los elementos más emblemáticos de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, cuyo característico sonido se convirtió en una de las imágenes auditivas más recordadas de aquella edición.

Según el código de conducta establecido por el organismo rector del fútbol mundial, no estará permitido el ingreso de vuvuzelas, silbatos, bocinas de aire ni cualquier otro dispositivo capaz de generar ruidos excesivamente fuertes dentro de las 16 sedes mundialistas. La normativa también veta el uso de punteros láser y aparatos similares, mientras que advierte que quienes incumplan las disposiciones podrán ser expulsados de los estadios o incluso ver denegado su acceso a los recintos.

FIFA, Dünya Kupası statlarında vuvuzela kullanımını yasakladı. pic.twitter.com/7bnHNSR0df — FUTA (@futaspor) June 5, 2026

La historia de las vuvuzelas en el Mundial

Las vuvuzelas alcanzaron notoriedad internacional durante el Mundial de 2010, celebrado en Sudáfrica. Su sonido constante, comparado por muchos con el zumbido de un enjambre de abejas, dividió opiniones entre futbolistas, entrenadores, periodistas y aficionados.

Mientras algunos las defendían como una expresión cultural propia del país anfitrión, otros consideraban que dificultaban la comunicación dentro del campo y afectaban la experiencia de quienes seguían los encuentros tanto en los estadios como por televisión.

La prohibición forma parte de un conjunto más amplio de medidas orientadas a preservar el orden y minimizar riesgos durante el campeonato. Entre las restricciones también figura el ingreso de botellas reutilizables de agua por motivos de seguridad, además de normas relacionadas con la conducta de los espectadores dentro de los recintos. Estas disposiciones acompañarán una edición que, además de estrenar nuevas ceremonias previas a los partidos y contar con tres actos inaugurales en distintos países, buscará ofrecer un entorno más controlado para jugadores, árbitros y aficionados.

? OFFICIAL: FIFA bans vuvuzelas from World Cup stadiums. The plastic horns now violate FIFA’s code of conduct. pic.twitter.com/22ICcSQBUW — Bayse Sports (@BayseSports) June 5, 2026

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