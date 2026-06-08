Concurso de Barberos en Brasil por el Mundial 2026

La ciudad brasileña de Río de Janeiro acogió el lunes un concurso internacional de barberos en el que diversos profesionales presentaron las últimas tendencias en cortes de pelo, muchas de ellas inspiradas en el Mundial 2026, que comienza el jueves.

El certamen tuvo lugar al aire libre, en los Arcos da Lapa, en el centro de la "Cidade Maravilhosa", y se enmarca dentro de un evento global con 15 etapas que se celebran en varios países, como México, Bolivia, Perú y Brasil.

"Es muy importante para el sector, para el crecimiento de este gremio y para el reconocimiento nacional e internacional de estos barberos", explica a EFE Erica Nunes, promotora del concurso y conocida como la "Madrina de los barberos".

A la sombra del Acueducto Carioca empezó este lunes la primera prueba de esta "Batalla de los Barberos 2026", con dos filas de jóvenes, cada uno en manos de un concursante.

Equipados con maquinilla, secador, peine y un buen cargamento de tinte, los barberos pusieron a prueba su creatividad en las cabezas de los valientes usuarios.

Concurso de barberos en Brasil se inspira en el Mundial 2026. - EFE

Este año, ante la proximidad de la Copa del Mundo, mandan los diseños inspirados en la bandera de Brasil, el trofeo de la FIFA y hasta en el rostro de los futbolistas de la Canarinha.

"Aquí hice la bandera de Brasil y, del otro lado, hice un dibujo para representar un balón de fútbol, con el fin de darle un auténtico ambiente mundialista", describe a EFE Dayha Bastos, especialista en cortes de pelo infantiles.

Aunque pocos creen en el sexto título mundial, los brasileños poco a poco empiezan a sumergirse en el clima propio de la máxima competición del fútbol.

Este concurso es una prueba de ello. Muchas de las 'cobayas humanas' posaron al final orgullosos con su cabeza pintada con los colores verde y amarillo de la bandera nacional, algunos de ellos hasta sosteniendo el reluciente trofeo de la Copa del Mundo entre sus manos.

Aunque más allá del concurso, que cuenta con su propio jurado, Filipe Freitas, uno de los barberos en liza, subraya que el evento es bueno también para "intercambiar conocimiento" entre los participantes.

Concurso de barberos en Brasil se inspira en el Mundial 2026. - EFE

"A veces nos gusta mucho ese barbero que vemos en internet y no tenemos mucho acceso a ellos. Entonces, estas competiciones nos ayudan a establecer esa conexión", apunta a EFE.

Brasil, única selección del mundo con cinco títulos mundiales (1958, 1962, 1994 y 2002), disputará en Estados Unidos toda la primera fase del Mundial 2026, que también se celebrará en México y Canadá, y será el más largo de la historia.

La Canarinha debutará el sábado en el Grupo C contra Marruecos, en Nueva Jersey. Posteriormente, se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y cinco días después a Escocia, en Miami.

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