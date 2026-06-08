Conocido por liderar el Real Madrid, Florentino Pérez también tendrá protagonismo en el Mundial a través del Grupo ACS, el cual preside.

Cinco estadios de Estados Unidos construidos o modernizados por Turner Construction Company, filial estadounidense del Grupo ACS, tendrán un papel destacado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará el próximo 11 de junio. De acuerdo con información proporcionada por la compañía española, estos recintos albergarán un total de 30 partidos del torneo que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Los estadios seleccionados son el SoFi Stadium de Inglewood y el Levi’s Stadium de Santa Clara, ambos ubicados en California; el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Pensilvania; el Lumen Field de Seattle, en el estado de Washington; y el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Cada uno de estos escenarios ha contado con la participación de Turner en su construcción, modernización o supervisión de obras, contribuyendo a que cumplan con los exigentes estándares requeridos para una competición de alcance mundial.

Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL - Arrowhead Stadium

Florentino Pérez, el genio detrás del Grupo ACS

Entre los proyectos más destacados figura el Levi’s Stadium, inaugurado en 2014 y sede habitual de los San Francisco 49ers de la NFL, que será escenario de seis encuentros mundialistas. Por su parte, el Lincoln Financial Field también recibirá seis partidos y fue objeto de importantes trabajos de modernización realizados por Turner en 2014. El Lumen Field, inaugurado en 2002, contará igualmente con seis compromisos del torneo, tras haber tenido a la empresa como responsable de la dirección de obra durante su desarrollo.

El Arrowhead Stadium, otro de los recintos elegidos para la Copa del Mundo, fue sometido a una profunda modernización por Turner en 2010. Más recientemente, la compañía supervisó nuevas mejoras para adecuar las instalaciones a las exigencias de la FIFA. Los trabajos incluyeron la actualización de sistemas de iluminación, vestuarios, infraestructura tecnológica y áreas para espectadores. Además, la empresa completó un centro de entrenamiento en Vancouver y participa en la ampliación del Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison de Dallas, que servirá como apoyo a las operaciones internacionales de retransmisión del torneo.

Turner Construction forma parte del Grupo ACS, uno de los mayores conglomerados de infraestructura y servicios del mundo. La compañía española fue fundada en 1997 tras la fusión de varias empresas constructoras y ha desarrollado proyectos de gran relevancia en Europa, América, Asia y Oceanía. Su presidente y principal accionista es Florentino Pérez, ampliamente conocido tanto por su trayectoria empresarial como por su cargo al frente del Real Madrid. Bajo su liderazgo, ACS se ha consolidado como uno de los grupos de construcción e ingeniería más importantes a nivel internacional, con presencia en algunos de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del mundo.

SoFi Stadium durante la Copa Oro 2025 - SoFi Stadium

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