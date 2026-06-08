Francia calienta motores para el Mundial con show de Olise

Francia cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3-1 ante Irlanda del Norte en Lille, impulsada por un brillante triplete de Michael Olise.

Francia cerró su preparación ante su afición con una convincente victoria por 3-1 sobre Irlanda del Norte en un partido amistoso disputado en la ciudad de Lille. El encuentro formó parte de los compromisos previos al Mundial 2026 y permitió al conjunto dirigido por Didier Deschamps afinar detalles antes de afrontar la máxima cita del fútbol internacional. Los aficionados galos disfrutaron de una actuación sólida de su selección, que mostró eficacia ofensiva y buen manejo del balón durante gran parte del compromiso.

La gran figura de la noche fue Michael Olise. El atacante del Bayern Munich firmó una actuación memorable al marcar los tres goles de Francia y convertirse en el protagonista absoluto del encuentro. Su capacidad para generar peligro y su precisión frente al arco fueron determinantes para que los locales lograran imponerse con autoridad ante un rival que intentó competir hasta el final.

Once titular de Francia en partido amistoso ante Irlanda del Norte - Equipe de France

Michael Olise guía el triunfo de Francia

El primer tanto de Olise llegó tras aprovechar un rebote concedido por el guardameta norirlandés, demostrando oportunismo dentro del área. Más adelante, el atacante amplió la ventaja con un potente disparo desde corta distancia que dejó sin opciones al arquero visitante. Su segundo gol reflejó toda la calidad técnica y la contundencia que lo han convertido en una de las piezas más importantes del fútbol europeo.

Sin embargo, el mejor momento del partido llegó con la tercera anotación del francés. Olise protagonizó una brillante acción individual, se perfiló hacia el centro con un elegante enganche y sacó un remate espectacular que terminó incrustándose en el ángulo del arco norilandés. El gol desató la ovación de los aficionados presentes en Lille y selló una noche perfecta para Francia, que se despidió de su público con una actuación convincente y llena de optimismo de cara al Mundial 2026.

En las próximas horas la selección francesa viajará a Estados Unidos para instalarse en hotel de concentración. La Selección de Francia estableció su campamento base para la Copa del Mundo en el área metropolitana de Boston, Massachusetts.

El combinado francés debutará en el Mundial el próximo martes 16 de junio a las 13:00 horas enfrentando a Senegal en el MetLife Stadium, en la ciudad de East Rutherford, a aproximadamente 8 km al oeste de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos.

¡¡QUE LOCURA, POR FAVOR!! ¡¡OLISÉ FUE ENGANCHANDO HACIA ADENTRO Y SACÓ UN REMATE CON ROSCA AL ÁNGULO PARA SU HAT-TRICK Y EL 3-0 DE FRANCIA ANTE IRLANDA DEL NORTE!!



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