Mundial 2026: Polémica alrededor del árbitro Omar Artan

El árbitro mundialista es "declarado inadmisible" por Estados Unidos, país que le denegó el ingreso a su territorio.

Estados Unidos prohíbe la entrada al país a un árbitro somalí identificado como Omar Abdulkadir Artan, quien iba a participar en el Mundial 2026, el cual arranca este jueves 11 de junio con el duelo entre mexicanos y sudafricanos.

Las autoridades federales de inmigración prohibieron la entrada a Estados Unidos a un árbitro de futbol procedente de Somalia que iba a participar en el la Copa Mundial 2026, que comienza esta semana.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) indicó en un comunicado recogido este lunes por ABC News que su entrada fue denegada, alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Futbol (CAF), fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles.

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Inadmisible para ingresar al país

Artan, quien se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, aterrizó el pasado 6 junio en aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país.

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

Omar Abdulkadir Artan, elegido mejor árbitro de África en 2025. - Instagram

*Información EFE

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