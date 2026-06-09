 Un brasileño pitará la inauguración del Mundial 2026
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FIFA revela el árbitro que dirigirá el primer partido del Mundial

por Christoper Chang
Wilton Sampaio impartirá justicia en el partido inaugural del Mundial - CBF
Wilton Sampaio impartirá justicia en el partido inaugural del Mundial / FOTO: CBF

La FIFA confirmó la designación del equipo arbitral que tendrá a su cargo el encuentro inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La FIFA ha confirmado la designación del árbitro brasileño Wilton Sampaio para dirigir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentro que enfrentará a México y Sudáfrica este jueves en el estadio Azteca. El experimentado colegiado, de 44 años, tendrá la responsabilidad de dar inicio al torneo más importante del fútbol mundial en un escenario histórico que volverá a ser protagonista de una cita mundialista.

Sampaio estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como árbitros asistentes, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez ejercerá como cuarto árbitro. El equipo arbitral se completará con Eduardo Cardozo como árbitro asistente de reserva. En la sala de videoarbitraje (VAR) trabajarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y el francés Jerome Brisard, quienes tendrán la misión de respaldar las decisiones tomadas sobre el terreno de juego.

Todo listo para el inicio del Mundial 2026

Con esta designación, el brasileño toma el relevo del italiano Daniele Orsato, encargado de dirigir el partido inaugural del Mundial de Catar 2022 entre la selección anfitriona y Ecuador. Aquel encuentro concluyó con una victoria ecuatoriana por 2-0 gracias a un doblete de Enner Valencia. Antes de ello, en Rusia 2018, el árbitro elegido para el duelo inaugural entre Rusia y Arabia Saudí fue el argentino Néstor Pitana.

La FIFA también anunció otras designaciones para los primeros encuentros del torneo. El egipcio Amin Mohamed dirigirá el compromiso entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara, mientras que el argentino Facundo Tello estará al frente del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto. Por su parte, el neerlandés Danny Makkelie ha sido seleccionado para arbitrar el enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles, completando así las primeras asignaciones arbitrales de una Copa del Mundo que promete emociones desde su jornada inaugural.

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