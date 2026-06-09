Piñatas Mundialistas: Creatividad Guatemalteca en Juego

A pocos días del inicio del Mundial 2026, los artesanos guatemaltecos vuelven a convertir la pasión futbolera en coloridas piñatas inspiradas en el torneo, una tradición que demuestra que el entusiasmo por la máxima fiesta del futbol se vive en cada rincón del país.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 no solo se siente en las canchas y en las pantallas. En Guatemala, la emoción también se refleja en los talleres de piñatas, donde artesanos transforman papel, alambre y creatividad en figuras relacionadas con el evento deportivo más importante del planeta.

Balones de futbol, réplicas del trofeo de la Copa Mundial, camisetas de selecciones favoritas y hasta mascotas oficiales forman parte de los diseños que comienzan a aparecer en mercados y piñaterías.

Ahora, con el Mundial 2026 a celebrarse en Norteamérica, los comerciantes esperan que el fenómeno vuelva a repetirse. La expectativa por el torneo ha impulsado la elaboración de nuevos diseños que incluyen balones, estadios, trofeos y camisetas de las selecciones más populares entre los aficionados.

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La tradición no es nueva. Durante Rusia 2018 y Catar 2022, los comerciantes del Centro Histórico reportaron una alta demanda de piñatas inspiradas en el torneo, especialmente aquellas con forma de balón, copa y figuras representativas del campeonato.

En aquella ocasión, las ventas permitieron que muchos guatemaltecos vivieran el ambiente mundialista de una manera distinta. Las piñatas se convirtieron en protagonistas de reuniones familiares, celebraciones infantiles y actividades temáticas relacionadas con el futbol.

La tradición de las piñatas tiene profundas raíces en Guatemala. Su elaboración forma parte de una costumbre que se remonta a la época colonial y que, con el paso de los años, ha evolucionado para adaptarse a celebraciones y acontecimientos de actualidad. El ingenio de los artesanos ha permitido que prácticamente cualquier tema pueda convertirse en una piñata, desde personajes infantiles hasta eventos deportivos de alcance mundial.

Mientras millones de aficionados esperan el pitazo inicial del Mundial 2026, en Guatemala la fiesta ya comenzó. Entre papel de colores, engrudo y mucha imaginación, las piñatas mundialistas vuelven a demostrar que este deporte también puede celebrarse lejos de los estadios y que la creatividad nacional siempre encuentra una forma de sumarse al mayor espectáculo deportivo del mundo.

* Con información y fotografías de Omar Solís

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