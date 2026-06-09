 Piñatas Mundialistas: Creatividad Guatemalteca en Juego
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Mexico Mexico South Africa South Africa --
11 junio / 13:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES
Universo Futbol

GALERÍA. Piñatas mundialistas: la creatividad guatemalteca también juega su partido

por Amilcar Avila
Ingenio y creatividad en piñatas por el Mundial 2026, Omar Solís
Ingenio y creatividad en piñatas por el Mundial 2026 / FOTO: Omar Solís

A pocos días del inicio del Mundial 2026, los artesanos guatemaltecos vuelven a convertir la pasión futbolera en coloridas piñatas inspiradas en el torneo, una tradición que demuestra que el entusiasmo por la máxima fiesta del futbol se vive en cada rincón del país.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 no solo se siente en las canchas y en las pantallas. En Guatemala, la emoción también se refleja en los talleres de piñatas, donde artesanos transforman papel, alambre y creatividad en figuras relacionadas con el evento deportivo más importante del planeta.

Balones de futbol, réplicas del trofeo de la Copa Mundial, camisetas de selecciones favoritas y hasta mascotas oficiales forman parte de los diseños que comienzan a aparecer en mercados y piñaterías. 

Ahora, con el Mundial 2026 a celebrarse en Norteamérica, los comerciantes esperan que el fenómeno vuelva a repetirse. La expectativa por el torneo ha impulsado la elaboración de nuevos diseños que incluyen balones, estadios, trofeos y camisetas de las selecciones más populares entre los aficionados.

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

La tradición no es nueva. Durante Rusia 2018 y Catar 2022, los comerciantes del Centro Histórico reportaron una alta demanda de piñatas inspiradas en el torneo, especialmente aquellas con forma de balón, copa y figuras representativas del campeonato.

En aquella ocasión, las ventas permitieron que muchos guatemaltecos vivieran el ambiente mundialista de una manera distinta. Las piñatas se convirtieron en protagonistas de reuniones familiares, celebraciones infantiles y actividades temáticas relacionadas con el futbol.

La tradición de las piñatas tiene profundas raíces en Guatemala. Su elaboración forma parte de una costumbre que se remonta a la época colonial y que, con el paso de los años, ha evolucionado para adaptarse a celebraciones y acontecimientos de actualidad. El ingenio de los artesanos ha permitido que prácticamente cualquier tema pueda convertirse en una piñata, desde personajes infantiles hasta eventos deportivos de alcance mundial.

Mientras millones de aficionados esperan el pitazo inicial del Mundial 2026, en Guatemala la fiesta ya comenzó. Entre papel de colores, engrudo y mucha imaginación, las piñatas mundialistas vuelven a demostrar que este deporte también puede celebrarse lejos de los estadios y que la creatividad nacional siempre encuentra una forma de sumarse al mayor espectáculo deportivo del mundo.

* Con información y fotografías de Omar Solís 

Etiquetas
GuatemalaPiñatasMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver