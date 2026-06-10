¿A quién apoyan los italianos en el Mundial?

Ante la ausencia de Italia en el Mundial 2026, una reciente encuesta revela cuáles son las selecciones que despiertan mayor simpatía entre los aficionados italianos.

La ausencia de Italia en la Copa Mundial de la FIFA vuelve a generar una mezcla de decepción, resignación y frustración entre sus aficionados. La selección tetracampeona del mundo no logró clasificarse al torneo por tercera edición consecutiva, una situación impensable para una de las grandes potencias históricas del fútbol. Mientras algunos seguidores han decidido mantenerse al margen de la competición, otros buscarán una selección a la que brindar su apoyo durante el campeonato.

Entre las preferencias de los italianos destacan tres equipos que encabezan la mayoría de las encuestas y debates deportivos: Brasil, Argentina y España. La selección brasileña cuenta con una simpatía especial gracias a su enorme tradición futbolística y a la presencia de Carlo Ancelotti como entrenador. El técnico italiano es una de las figuras más respetadas del fútbol mundial y despierta admiración en todo el país. Además, numerosos ídolos brasileños dejaron una huella imborrable en la Serie A, fortaleciendo aún más el vínculo entre ambas naciones.

Los italianos se quedaron a un paso del Mundial 2026 - @Azzurri

Otro Mundial sin Italia

Argentina también ocupa un lugar destacado en el corazón de muchos aficionados italianos. Los profundos lazos históricos y culturales entre ambos países, marcados por décadas de migración italiana hacia territorio argentino, han contribuido a crear una relación especial. A ello se suma el legado de figuras legendarias como Diego Armando Maradona, cuya etapa en el Nápoles sigue siendo recordada con enorme cariño, así como la admiración que despierta Lionel Messi entre los seguidores del fútbol en todo el mundo.

España completa el grupo de selecciones que reciben mayor respaldo entre los italianos. La cercanía cultural, la afinidad mediterránea y una rivalidad deportiva caracterizada por el respeto mutuo han favorecido esta simpatía. Otras selecciones, como Portugal, Suiza o Austria, también cuentan con seguidores ocasionales, aunque en menor medida.

Por el contrario, Francia y Alemania, históricas rivales de Italia en el panorama futbolístico europeo, suelen despertar menos entusiasmo entre los aficionados transalpinos. En definitiva, aunque no existe una postura unánime, Brasil, Argentina y España parecen ser las principales candidatas a heredar temporalmente el apoyo de los italianos durante el Mundial.

Selección de Italia en repesca mundialista, donde no logró el boleto mundialista - @Azzurri_En

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