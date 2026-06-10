 Argelia gana el último amistoso previo al Mundial 2026
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11 junio / 13:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Qatar QAT
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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Brazil BRA
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Australia AUS
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Australia AUS
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USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
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Sweden SWE
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Japan JAP
Tunisia TUN
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Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
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26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Austria AUS
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Algeria ALG
Algeria ALG
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Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
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Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
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England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
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27/06 15:00 HS
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Así fue el último amistoso previo al Mundial 2026

por Oscar Coronado
Argelia derrotó a Bolivia en último amistoso previo al Mundial 2026
Argelia derrotó a Bolivia en último amistoso previo al Mundial 2026 / FOTO: Équipe d'Algérie de football﻿

¿Debe tenerle miedo Argentina a Argelia en el debut mundialista?

En el CPKC Stadium de Kansas City, Estados Unidos, las selecciones de Bolivia y Argelia se midieron en un duelo amistoso, el cual marcó el fin del ciclo de preparación de las selecciones mundialistas que a partir de este jueves 11 de junio comenzarán a disputar sus partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

A pocas horas del arranque de la edición 23 de los Mundiales de la FIFA en México con el duelo entre el "Tri" y Sudáfrica, en Estados Unidos se realizó el último juego amistoso que involucró a un seleccionado mundialista, Argelia del técnico Vladimir Petković.

El resultado fue abultado y terminó con una goleada de 4-0 a favor de los europeos. Goles de Aïssa Mandi (45), Amine Gouiri (56 y 58) y Anis Hadj Moussa (61) terminaron por darle un nuevo triunfo a los argelinos, quienes venían de derrotar 1-0 a Países Bajos el pasado miércoles 3 de junio.

Sumado a estos dos buenos resultados, Argelia tuvo en marzo pasado dos duelos amistosos, donde primero goleó a Guatemala 7-1 y luego sacó un empate 0-0 ante Uruguay.

Debut mundialista

Con esta victoria de 4-0 de Argelia sobre Bolivia ha quedado finalizada la actividad de partidos amistosos, y los ojos del mundo ahora enclavarán su mirada a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual arranca mañana con el México vs. Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (estadio Azteca).

Por su parte, el debut de la selección de Argelia se dará el próximo martes 16 de junio cuando en el grupo J, los argelinos jueguen ante la campeona del mundo, la selección de Argentina.

Es de recordar que las dos veces que Argentina ganó el Mundial (1978 y 1986), llegó a la próxima cita y perdió el duelo de su debut. Los de Lionel Scaloni buscarán ante Argelia romper esa racha negativa luego de campeonizar en Catar 2022.    

Este día, se disputaron en total tres duelos amistosos, donde Portugal se impuso a Nigeria 2-1, Inglaterra a Costa Rica por 3-0 y Argelia a Bolivia por 4-0.

Argelia golea a Guatemala en un partido para el olvido de Kenderson Navarro

Este viernes 27 de marzo queda para la historia como la peor derrota de la Selección Nacional en la era de Luis Fernando Tena.

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