Declaraciones de Javier Aguirre a un día del Mundial 2026

México y Sudáfrica abren este jueves 11 de junio la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, aseguró este miércoles que su equipo tiene las condiciones para vivir mañana un gran día en la inauguración del Mundial 2026, aunque con respeto a su oponente, Sudáfrica.

"El equipo ha crecido, y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival", dijo el estratega en una rueda de prensa en el estadio Azteca.

Aguirre mostró confianza en sus jugadores y reiteró que una de las claves será tomar en cuenta la calidad de los sudafricanos, con quienes empataron 1-1 en la inauguración de la Copa Mundial del 2010.

"Respeto mucho al míster, (Hugo) Broos, quien le dio una estructura a un equipo con buenos jugadores. Me gusta mucho Relebohile Mokofeng; tiene talento y se irá pronto a Europa", dijo en referencia al delantero de 21 años del Orlando Pirates.

La emoción de jugar un Mundial en tu país. ?



Las palabras de nuestro DT, Javier Aguirre en el día previo al debut. ¡Vamos todos juntos! ??#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/4zKnFMJeAW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Le resta importancia al favoritismo

México enfrentará este jueves a Sudáfrica en la apertura del Mundial, en un partido en el que los momios lo colocan como favorito, acerca de lo cual 'el Vasco' mostró indiferencia, al comentar que las etiquetas no cambiarán nada.

"Favoritos o no, da igual. Tuvimos tiempo suficiente para hacer una preparación adecuada; los jugadores que han pasado por lesiones y cirugías estaban faltas de ritmo, pero ahora andan bien en lo futbolístico y lo anímico", observó.

Al referirse a la racha negativa de México de siete partidos inaugurales sin ganar en Copas del Mundo, confesó no conocer esa tendencia y se apuntó para cambiarla.

"Mañana hay que romper esa estadística; es un buen dato, se lo comentaré a los chicos. Será un motivo más para ganar", dijo.

El técnico insistió en vivir un momento sublime como persona y profesional y confesó agradecer a diario la buena fortuna de llevar medio siglo involucrado en el fútbol de alto nivel.

"Desde que llegué por tercera vez a la selección vengo con la cantaleta de que no he vivido mejor emoción que el Mundial en casa", sentenció.

México y Sudáfrica volverán a inaugurar un Mundial 16 años después México y Sudáfrica volverán a verse las caras en una apertura mundialista. La fecha y otros detalles hacen aún más especial este inesperado reencuentro.

*Información EFE.

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