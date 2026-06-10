México y Sudáfrica volverán a abrir un Mundial

México y Sudáfrica volverán a verse las caras en una apertura mundialista. La fecha y otros detalles hacen aún más especial este inesperado reencuentro.

Hay acontecimientos que suceden muy pocas veces en la historia del fútbol, y uno de ellos tendrá lugar el próximo 11 de junio de 2026, cuando México y Sudáfrica sean nuevamente los encargados de disputar un partido inaugural de la Copa del Mundo. Ambas selecciones ya protagonizaron la apertura del Mundial de 2010 y, dieciséis años después, volverán a verse las caras en el encuentro que marcará el comienzo de la máxima fiesta del fútbol.

La coincidencia resulta sorprendente. El 11 de junio de 2010, el Soccer City Stadium de Johannesburgo fue escenario del primer partido de aquella Copa del Mundo celebrada en territorio sudafricano. En aquella ocasión, el conjunto local y la selección mexicana igualaron 1-1 en un encuentro que pasó a la historia por el gol de Siphiwe Tshabalala, autor de uno de los tantos más recordados en inauguraciones mundialistas. Rafael Márquez fue el encargado de rescatar el empate para el combinado azteca en la segunda mitad.

Opening day nostalgia ?



One more day until the start of #FIFAWorldCup 2026 ? pic.twitter.com/JvT1w26f02 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026

Coincidencias entre el Mundial 2010 y el 2026

Ahora, exactamente dieciséis años después, el calendario vuelve a reunir a ambas selecciones en una fecha idéntica. El 11 de junio de 2026, México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, un escenario emblemático que se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar encuentros de tres Mundiales distintos como sede principal del torneo.

La reedición de este enfrentamiento representa un hecho sin precedentes. Nunca antes dos selecciones que ya habían disputado un partido inaugural de la Copa del Mundo volvieron a enfrentarse en la apertura de una edición posterior. El duelo entre mexicanos y sudafricanos añadirá así un nuevo capítulo a la larga lista de curiosidades que acompañan a los Mundiales separados por dieciséis años.

Entre esas coincidencias también destaca la presencia de Shakira como intérprete de la canción oficial del torneo. En 2010, la artista colombiana conquistó al mundo con "Waka Waka (This Time for Africa)", tema que se convirtió en un fenómeno global. Para 2026, volverá a estar ligada a la Copa del Mundo con "Dai Dai", una producción que busca acompañar una nueva generación de aficionados durante el torneo más importante del planeta.

Además, México ampliará un registro histórico que difícilmente podrá ser igualado en el corto plazo. La selección mexicana es el país que más partidos inaugurales de la Copa del Mundo ha disputado, con un total de ocho apariciones. El Tricolor estuvo presente en las aperturas de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 y 2010, y sumará una octava participación cuando salte al campo del Estadio Azteca para inaugurar el Mundial 2026. Una cifra que reafirma el protagonismo de México en la historia de la máxima competición del fútbol internacional.

México-Sudáfrica: Partido inaugural del Mundial 2026 - Juegos Olímpicos

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