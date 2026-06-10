Mundial 2026: Impulso al Comercio Electrónico en Guatemala

La demanda de dispositivos tecnológicos, entregas rápidas de alimentos y promociones digitales crecerá durante la Copa del Mundo, según la Cámara de Comercio de Guatemala.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el comercio electrónico se perfila como uno de los sectores que podría verse más beneficiado por la fiebre futbolística. Desde la adquisición de dispositivos tecnológicos hasta el aumento en las compras de alimentos y bebidas para disfrutar los partidos en casa, las plataformas digitales se preparan para atender una mayor demanda.

Según explicó María Canahuí, coordinadora del Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala, los consumidores ya muestran interés por adquirir productos que mejoren su experiencia durante el torneo. Entre los artículos con mayor potencial de venta destacan televisores, teléfonos celulares, audífonos y bocinas.

La especialista destacó que el Mundial también refleja la transformación digital de los hábitos de consumo. Un ejemplo de ello es la venta de boletos para los partidos, que se realizó exclusivamente a través de plataformas en línea, consolidando una experiencia de boletería completamente digital.

En los países anfitriones, especialmente en México, la demanda de hospedajes gestionados mediante aplicaciones comenzó a incrementarse desde principios de año. Sin embargo, Canahuí señaló que los vuelos aún mantienen disponibilidad, una situación que podría estar relacionada con las condiciones económicas de América Latina y las prioridades de gasto de los consumidores.

De acuerdo con estudios citados por la experta, más del 90 % de las personas planea seguir los encuentros desde sus hogares. Esta tendencia podría traducirse en un crecimiento significativo para los servicios de entrega rápida, especialmente en categorías como alimentos y bebidas, que ya representan uno de los segmentos más dinámicos dentro del comercio electrónico.

"La demanda podría incluso superar los niveles de venta registrados en los días más fuertes para estas plataformas, como los viernes y fines de semana", indicó.

A ello se suma la cercanía del Bono 14 en Guatemala, un factor que podría incentivar aún más el consumo. Los comercios ya preparan campañas promocionales vinculadas al evento deportivo, con descuentos, pagos en cuotas y opciones de financiamiento que buscan atraer a los consumidores.

Canahuí resaltó que el comercio electrónico mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en el país. Cada vez más usuarios realizan compras recurrentes en línea, especialmente en categorías relacionadas con supermercados, alimentos y bebidas, productos que en muchos casos son adquiridos varias veces por semana.

Este comportamiento fortalece la economía digital y evidencia la consolidación de experiencias híbridas, donde los procesos de compra se realizan mediante canales digitales, aunque el consumo final ocurra en espacios físicos.

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