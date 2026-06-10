Expertos alertan sobre incremento de apuestas en el Mundial

Un informe prevé que las apuestas en línea aumenten significativamente durante el Mundial 2026, impulsadas por el nuevo formato del torneo.

El Mundial de Fútbol 2026 no solo atraerá la atención de millones de aficionados en México y el resto del mundo, sino que también podría provocar un importante crecimiento en el mercado de las apuestas deportivas en línea. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el volumen de apuestas digitales podría aumentar hasta un 50 % durante la competición, convirtiéndose en uno de los principales desafíos sociales y económicos asociados al torneo.

Uno de los factores que impulsa esta tendencia es el nuevo formato aprobado por la FIFA, que contará con 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos. Esta ampliación del campeonato genera más oportunidades para apostar y mantiene a los aficionados conectados durante un periodo más largo. Los expertos advierten que este escenario podría incrementar los riesgos de ludopatía, especialmente entre los usuarios que participan de forma frecuente en plataformas digitales.

The greatest show in the world is ready. Are you? ?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Mundial 2026 disparará las apuestas deportivas en México

Entre las modalidades de juego que registran un mayor crecimiento destacan las llamadas microapuestas. Estas permiten realizar pronósticos en tiempo real sobre acciones específicas de un partido, como la cantidad de tarjetas amarillas, el próximo gol o diversas incidencias dentro del encuentro. Según estimaciones recientes, alrededor del 43 % de los aficionados mexicanos podría utilizar este tipo de herramientas durante el Mundial, una cifra superior al promedio nacional de participación en apuestas deportivas.

A pesar del crecimiento previsto para la industria, persisten importantes desafíos regulatorios. La falta de una normativa específica para ciertas actividades digitales y la existencia de mercados clandestinos dificultan la medición exacta de los ingresos generados por el sector.

Mientras tanto, las autoridades y organizaciones deportivas enfrentan el reto de promover el juego responsable y proteger a los aficionados de los riesgos asociados con el exceso de apuestas durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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