Irán cuestiona el trato de EE.UU. a países mundialistas

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní acusó a Estados Unidos de dar un trato "humillante y discriminatorio" a participantes del Mundial 2026, mientras destacó la "cálida" hospitalidad de México.

Irán criticó este miércoles lo que considera un trato discriminatorio y poco respetuoso por parte de Estados Unidos hacia algunas delegaciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de un mensaje publicado en la red social X, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, señaló que la competencia deportiva debe promover la unión entre los países y no convertirse en un escenario de exclusión. "La Copa Mundial está concebida como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones", afirmó el diplomático.

Bagaei expresó además su preocupación por los reportes relacionados con el ingreso de jugadores, árbitros e invitados a territorio estadounidense. Según indicó, existen informes sobre un trato "inapropiado e irrespetuoso hacia jugadores, árbitros e invitados en los puntos de entrada a Estados Unidos". El funcionario contrastó esta situación con la recepción brindada por México, uno de los tres países anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, destacó "la cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol" y su capacidad para hacer que los visitantes se sientan "genuinamente bienvenidos y valorados".

Irán denuncia veto a sus aficionados para el Mundial 2026 - Agencia EFE

Irán califica de "humillante" el trato de Estados Unidos

Las autoridades iraníes han denunciado en repetidas ocasiones obstáculos para la participación de su selección en el Mundial. Como consecuencia de estas dificultades, el combinado asiático decidió establecer su centro de operaciones en la ciudad mexicana de Tijuana en lugar de hacerlo en territorio estadounidense. Además, según funcionarios iraníes, quince integrantes del equipo, así como miembros del cuerpo técnico y directivo, aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos. También sostienen que se les han revocado entradas destinadas a los encuentros que disputará la selección durante la fase de grupos.

Irán tiene previsto debutar el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos contra Egipto el 27 de junio en Seattle. No obstante, la situación no afecta únicamente al conjunto iraní.

Hace unos días, las autoridades estadounidenses impidieron el ingreso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien debía participar en la Copa del Mundo. Para Teherán, estos episodios ponen en entredicho el papel de Estados Unidos como anfitrión de un evento que, según Bagaei, debería medirse no solo por su infraestructura, sino también por el respeto y la hospitalidad hacia quienes llegan al país atraídos por el fútbol.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai:



Amerika, ateşkes ihlallerini tekrarlayarak diplomatik sürece zarar veriyor. pic.twitter.com/Q0elKUkFoB — Conflict (@ConflictTR) June 10, 2026

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