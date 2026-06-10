Mejores Países en Promedio Goleador de Mundiales

De acuerdo con estadísticas oficiales de FIFA, algunas selecciones han convertido el ataque en su principal sello distintivo, alcanzando cifras goleadoras que sobresalen incluso por encima de campeones mundiales.

Cuando se habla de las grandes selecciones de los Mundiales, normalmente la conversación gira en torno a los títulos. Sin embargo, existe otra clasificación que revela quiénes han sido los equipos más letales de la historia: el promedio de goles por partido.

Hungría, el rey de la eficacia

Aunque nunca logró levantar la Copa del Mundo, Hungría posee un récord que ninguna otra selección ha conseguido superar. Los magiares han marcado 87 goles en apenas 32 partidos mundialistas, para un impresionante promedio de 2.72 goles por encuentro, el más alto en la historia de la competición. Gran parte de esa marca se construyó durante la década de 1950 gracias al legendario equipo liderado por Ferenc Puskás y Sándor Kocsis. En Suiza 1954, Hungría anotó 27 goles en apenas cinco partidos, un registro que continúa siendo el más alto conseguido por una selección en una sola edición de los Mundiales.

La selección de Hungría perdió la final del Mundial de Suiza de 1954 por 3-2 ante Alemania Federal. - FIFA

Brasil, la potencia ofensiva más constante

Si Hungría domina el promedio, Brasil combina eficacia y longevidad. La Canarinha es la selección que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales, con 237 tantos en 114 partidos, para una media de 2.08 goles por encuentro. Además, es la única selección que ha participado en todas las ediciones.

Alemania, una máquina de hacer goles

Alemania ocupa el tercer lugar histórico en promedio goleador con 2.07 tantos por partido. Los germanos han disputado 112 encuentros mundialistas y acumulan 232 goles. A diferencia de otras selecciones, Alemania ha mantenido una notable regularidad ofensiva durante varias generaciones, desde los tiempos de Gerd Müller hasta la era de Miroslav Klose, máximo goleador individual de los Mundiales con 16 anotaciones.

El alemán Miroslav Klose, es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo - FIFA

Turquía y una aparición sorprendente

Uno de los nombres que más llama la atención en la clasificación es Turquía.

La selección turca presenta un promedio exacto de 2.00 goles por partido, una cifra superior a la de varias campeonas mundiales. Sin embargo, su posición se explica por una menor cantidad de participaciones y encuentros disputados en comparación con las potencias tradicionales.

Francia completa el Top 5

Campeona en 2018 y finalista en 2022, Francia también figura entre las selecciones más efectivas de la historia de los Mundiales. Los franceses registran una media de 1.86 goles por encuentro, impulsada por generaciones brillantes encabezadas por Just Fontaine, Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

Michael Olise anotó hat-trick en la victoria de Francia ante Irlanda del Norte - Equipe de France

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