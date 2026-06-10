Marcelo Bielsa: Seis preguntas, seis respuestas

El técnico de la Selección de Uruguay es noticia tras dar una breve entrevista de cara al debut mundialista.

Marcelo Bielsa, técnico de la Selección de Uruguay, es noticia por la particular entrevista dada a la periodista Sole Sejas de DSPORTS. El "Loco" contestó un total de seis preguntas en cuestión de 38 segundos, siendo una de las entrevistas más cortas dada por el estratega argentino.

"Un Mundial más, esta vez con Uruguay, ¿qué expectativa?", preguntó la periodista, a lo que Marcelo Bielsa dijo: "Bueno, mucha ilusión".

Tras la respuesta corta y sin mayores argumentos, Sejas continúo con la entrevista. "¿Cómo ha trabajado en estos últimos días, teniendo en cuenta a los futbolistas lesionados?", cuestionó, y recibió esta respuesta de Marcelo: "Sin inconveniente".

Posteriormente, el tema a tratar con Marcelo Bielsa fue lo relacionado con Ronald Araujo y su viaje a Madrid, España, y posteriormente la vuelta a Uruguay, por una lesión. Esto fue calificado por el técnico de la "Celeste" como "normal".

Ante una respuesta no tan satisfactoria, la periodista cuestionó sí había servido el viaje exprés a Madrid y el tratamiento de Araujo, a lo que Bielsa de forma constante dijo: "Veremos con el tiempo".

"Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido", fue la respuesta del "Loco" al ser consultado sobre el trabajo hecho previo al debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ante Arabia Saudita en México.

Por último, Bielsa explicó que no ha definido su once titular, el cual se definirá en estos días.

HABLÓ BIELSA ??



El DT de Uruguay charló con @solesejas y respondió algunas de las dudas más importantes de la Selección Uruguaya de cara al #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/khoz7x1AdX — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 10, 2026

Caso Ronald Araujo

El defensor uruguayo Ronald Araujo retornó este martes a Montevideo tras llevar a cabo un tratamiento médico en Madrid por una lesión en el gemelo y aseguró que no sabe cuándo podrá hacer su debut con la Celeste en el Mundial.

El futbolista llegó a primera hora de este martes al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, donde confirmó que -autorizado por el cuerpo técnico que encabeza el argentino Marcelo Bielsa- se trató con gente de su confianza.

"Tengo una pequeña lesión en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento" en Madrid, según explicó el jugador de Barcelona, quien agregó que tiene muchas ganas de disputar el Mundial.

Ronald Araujo recibirá tratamiento médico previo al Mundial 2026 El jugador del Barcelona no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes.

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