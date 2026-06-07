Ronald Araujo recibirá tratamiento médico previo al Mundial

El jugador del Barcelona no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes.

El central uruguayo, Ronald Araujo, recibirá un tratamiento médico para resolver una molestia muscular que estará a cargo de profesionales con los que trabajó anteriormente, anunció este domingo la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) en un comunicado.

El jugador del Barcelona no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes.

"Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión", subraya el comunicado.

La plantilla que dirige el argentino Marcelo Bielsa viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazará a Playa del Carmen, donde fijará su concentración para la Copa del Mundo.

Comunicado sanitario respecto a salud de Ronald Araujo - @Uruguay

Debut en siete días

El estreno de la "Celeste" será el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del grupo H en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

El centrocampista Giorgian de Arrascaeta, con una lesión muscular en el gemelo de su pierna, se perderá al menos el primero de los tres partidos.

Más allá de esto, su situación no imposibilita la participación en el Mundial y el cuerpo técnico decidió mantenerlo dentro de la lista de convocados.

El jugador de Flamengo también se está recuperando de una fractura en la clavícula que no le permite trabajar a la par de sus compañeros hasta el 12 de junio.

Entrenadores de Uruguay a lo largo de las Copas del Mundo Óscar Tabárez es el máximo ídolo uruguayo respecto a las direcciones técnicas por su legado de cuatro mundiales al frente de la “Celeste”.

Uruguay viajará el martes por la noche a México

La selección de Uruguay viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazará a Playa del Carmen, donde establecerá su concentración en la Copa del Mundo, informó este domingo la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF).

La delegación de la "Celeste" partirá en un vuelo que saldrá del Aeropuerto Internacional de Carrasco. El arribo a Cancún está previsto para la mañana del 10 de junio.

La selección de Uruguay se trasladará desde allí unos 68 kilómetros hasta Playa del Carmen, ciudad turística situada en el estado de Quintana Roo, en la costa este de la Península de Yucatán.

Uruguay revela su lista de convocados para el Mundial 2026 Uruguay iniciará su camino en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudí en Miami, en el primer compromiso del Grupo H.

*Información EFE.

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