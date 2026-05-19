Entrenadores de Uruguay a lo largo de las Copas del Mundo

Óscar Tabárez es el máximo ídolo uruguayo respecto a las direcciones técnicas por su legado de cuatro mundiales al frente de la "Celeste".

La Selección Uruguay es una de las ocho que ha logrado ganar alguna vez la Copa Mundial y se presenta en Canadá, México y Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual será su 15ª participación. En los 14 torneos jugados hasta la fecha ha sido dirigida por 10 seleccionadores distintos.

Uruguay 1930: Alberto Suppici

Siempre será recordado por ser el primer entrenador en ganar la Copa Mundial. Suppici guió a Uruguay, que era la anfitriona en 1930, a conquistar el Mundial en la primera edición. Tras dos breves parones en los que fue sustituido por Raúl Blanco en 1932 y 1935, Suppici se dirigió a Uruguay entre 1928 y 1941, en un total de 25 partidos con un balance de doce victorias, tres empates y diez derrotas.

Uruguay 1930, el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA El primer campeón mundial de la FIFA fue la Selección Nacional de Uruguay, en una Copa del Mundo jugada en Montevideo.

Brasil 1950: Juan López

Uruguay no estuvo en los mundiales de 1934 y 1938 y volvió en 1950 para protagonizar uno de los partidos más históricos de la Copa Mundial: el famoso "Maracanazo" en el que se impuso a Brasil en la final. Juan López fue el artífice desde el banquillo de aquella proeza.

Mundial Brasil 1950: Uruguay y el histórico “Maracanazo” La Copa del Mundo de la FIFA de 1950 ha sido la única que no contó con una final, sino se definió con una cuadrangular.

Suiza 1954: Juan López

Por primera vez, Uruguay no ganó la Copa Mundial estando en el torneo. El equipo charrúa cayó en semifinales ante Hungría por 4-2 en la prórroga y después perdió el partido por el tercer puesto ante Austria por 3-1, por lo que acabó cuarta. Juan López dirigió durante cuatro etapas a la selección uruguaya, incluyendo dos copas del mundo. Su balance fue de 23 victorias, tres empates y nueve derrotas en 35 partidos.

Chile 1962: Juan Carlos Corazzo

Uruguay no tuvo un gran papel en la Copa Mundial del 62 al caer en la fase de grupo debido a las derrotas ante Yugoslavia y la Unión Soviética. La victoria ante Colombia en el debut sirvió de poco. Juan Carlos Corazzo, el cual dirigió a La Celeste entre etapas distintas, logró dos Copas Américas con Uruguay.

Inglaterra 1966: Ondino Viera

Viera solo estuvo 71 días en el cargo como seleccionador charrúa, pero estuvo al frente del equipo en el torneo disputado en Inglaterra en 1966. Allí, Uruguay cayó en cuartos de final ante Alemania Federal por 4-0. Antes, empató a cero con Inglaterra y México y ganó a Francia por 2-1.

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México 1970: Juan Eduardo Hohberg

Uruguay acabó en cuarto lugar la Copa Mundial de México 70 bajo la dirección de Hohberg. Bajo su mando ganó a Israel ya la Unión Soviética en la prórroga. Empató ante Italia y perdió con Suecia y con Brasil, la cual le eliminó en semifinales. Hohberg se dirigió a La Celeste en dos etapas distintas con un total de una vez victorias, diez empates y siete derrotas en 28 partidos.

Alemania 1974: Roberto Porta

Uruguay no guarda un buen recuerdo de Roberto Porta como seleccionador charrúa. Bajo su dirección, el equipo sudamericano no fue capaz de ganar ninguno de sus tres partidos en el Mundial, empatando ante Bulgaria y perdiendo ante Países Bajos y Suecia.

México 1986: Omar Borrás

Su juego brusco y duro le acarreó una sanción durante el torneo por la cual tuvo que sentarse en la grada en el partido de octavos frente a Argentina, en el cual, sus pupilos cayeron eliminados. En aquel torneo, Uruguay no ganó ningún partido, empatando ante Alemania y Escocia y cayendo goleada ante Dinamarca, además de la mencionada derrota ante Argentina.

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Italia 1990: Óscar Tabárez

El seleccionador más emblemático del equipo uruguayo tuvo su primera experiencia en la Copa Mundial de 1990 en Italia. El equipo charrúa cayó en octavos ante la anfitriona después de una fase de grupos en la que ganó a Corea del Sur, empató con España y perdió con Bélgica. Años más tarde, en el siglo XXI, pasaría a ser una leyenda.

Corea y Japón 2002: Víctor Púa

Apenas estuvo unos meses en el cargo y no fue capaz de ganar ninguno de los tres partidos de la Copa Mundial de 2002 al perder en el debut ante Dinamarca y empatar más tarde ante Francia y Senegal.

Sudáfrica 2010: Óscar Tabárez

Tras no estar en la Copa Mundial de 2006, Tabárez regresó al banquillo de la celeste 16 años después para guiar a Uruguay a su mejor resultado en 40 años. El equipo charrúa llegó a semifinales, dónde cayó ante Países Bajos. Luego perdería también el partido por el tercer puesto ante Alemania. Diego Forlán, bajo su mando, ganó el premio a mejor jugador del torneo.

Brasil 2014: Óscar Tabárez

No tuvo tanta fortuna en la siguiente Copa Mundial, en la cual cayó en octavos de final ante Colombia. Después de superar una fase de grupos muy difícil en la que ganaron a Inglaterra e Italia, el equipo charrúa perdió ante los colombianos en la primera eliminatoria.

Rusia 2018: Óscar Tabárez

El Maestro igualó el récord del alemán Helmut Schön y del inglés Walter Winterbottom como únicos entrenadores en haber dirigido a su selección en cuatro copas del mundo . Tabárez mejoró el registro de la anterior Copa Mundial llevando a Uruguay a cuartos de final, donde cayó con Francia. Antes hizo un pleno de victorias ante Egipto, Arabia Saudí, Rusia y Portugal. Tabárez acabaría dejando la selección celeste tras la Copa América de 2021. Su balance le deja como el mejor entrenador de la historia charrúa, pese a no haber ganado un Mundial: 107 victorias, 56 empates y 62 derrotas en 225 partidos.

Óscar Tabárez en su etapa como técnico de Uruguay - FIFA

Catar 2022: Diego Alonso

Recoger el testigo de Tabárez no era nada sencillo y Diego Alonso no pudo estar a la altura. Uruguay cayó a las primeras de cambio en la Copa Mundial tras empatar ante Corea del Sur, perder con Portugal y ganar a la selección de Ghana.

Canadá, México y Estados Unidos 2026: Marcelo Bielsa

Marcelo El Loco Bielsa se hizo cargo de la selección de Uruguay en 2023. Con él como seleccionador, el cuadro charrúa llegó a semifinales de la pasada Copa América 2024, en la que cayó ante Colombia, y logró la clasificación a la Copa Mundial 2026, en la que se enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H.

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