¿Luis Suárez regresaría a la selección de Uruguay?

Las últimas declaraciones del "Lucho" sorprenden a propios y a extraños.

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, abrió la puerta a su regreso con Uruguay, afirmando que nunca rechazaría formar parte del plantel del Mundial, después de que anunciara su retirada de la selección nacional en plena disputa de las eliminatorias.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", dijo el 'Pistolero' a los medios tras el entrenamiento del Inter Miami.

"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar", añadió.

Luis Suárez anuncia su retiro de la "Celeste" uruguaya El "9" que impactó a Uruguay hoy le pune punto y final a una mágica historia que lo llevó a ser el máximo goleador en la Selección.

Su retirada en 2024

Luis Suárez, de 39 años, se despidió de la "Celeste" uruguaya en septiembre de 2024 tras un partido de las eliminatorias mundialistas contra Paraguay que se saldó con empate a cero.

Esa misma semana, el delantero había confirmado en una rueda de prensa que ese partido sería su último con Uruguay, con quien logró 69 goles en 143 apariciones, situándose como máximo goleador histórico.

Poco después del anuncio, Suárez fue muy crítico con el manejo de la selección de Marcelo Bielsa, actual entrenador de 'La Celeste', y le culpó de tensar el ambiente dentro del equipo.

Luis Suárez sacude a Uruguay tras cargar contra Marcelo Bielsa Fuertes declaraciones del goleador histórico uruguayo dejan mal visto al técnico de la “Celeste”.

Su papel en Inter Miami

Desde su retirada de la selección, el delantero ha estado centrado en el Inter Miami, club con el que desde entonces ha conquistado el MLS Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Sin embargo, su rol en el equipo se redujo en los últimos meses con Javier Mascherano, aunque parece haber resurgido con la llegada al banquillo de Guillermo Hoyos.

"En su momento, Mascherano me lo explicó y yo lo entendí. Después de tener cada vez menos minutos te preguntas cuál es el motivo, porque los momentos en los que participaba no eran malos, pero son decisiones que uno tiene que aceptar", indicó al respecto.

Nueve partidos después, Luis Suárez se encuentra con el gol Asimismo, en el triunfo del Inter Miami ante New York Red Bulls, Lionel Messi anotó gol.

*Información EFE.

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