Regresa a Somalia el árbitro que fue vetado para el Mundial

El árbitro Omar Abdulkadir Artan volvió a Somalia después de que EE.UU. le negara la entrada al Mundial por supuesta asociación con terroristas.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan regresó este miércoles a Somalia tras ser impedido de ingresar a Estados Unidos, donde tenía previsto participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A su llegada al Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, fue recibido por decenas de personas, entre aficionados, periodistas y funcionarios gubernamentales, que le brindaron una cálida bienvenida en reconocimiento a su trayectoria y a la difícil situación que enfrentó.

Artan, quien iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido de la historia de los Mundiales, fue homenajeado con flores y una gran bandera nacional que lució sobre sus hombros. El recibimiento continuó más tarde en la capital somalí, donde miles de ciudadanos se congregaron en un estadio para expresarle su apoyo. El árbitro, vestido con un sudadero oficial de la FIFA, agradeció públicamente las muestras de solidaridad recibidas durante los últimos días.

Garsoore Omar Cartan oo si weyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho. pic.twitter.com/tOB0dhlBBZ — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

Omar Abdulkadir Artan no estará en el Mundial 2026

Lejos de mostrarse abatido por el incidente, Artan transmitió un mensaje de optimismo y determinación. "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí. Asimismo, aseguró que seguirá esforzándose para alcanzar nuevas metas en su carrera profesional. "Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", añadió.

El caso ha generado una fuerte reacción en Somalia desde que las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país el pasado 6 de junio, después de aterrizar en Miami procedente de Estambul. Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos explicó que el colegiado fue considerado "inadmisible" debido a problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes. Ante esta situación, el Gobierno somalí calificó el incidente de "lamentable" y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a Washington como a la FIFA.

Las máximas autoridades del país han expresado su respaldo al árbitro. El presidente Hassan Sheikh Mohamud destacó su "distinguida carrera deportiva global" y le reiteró el apoyo del Gobierno y del pueblo somalí. Por su parte, varios ministros subrayaron que este contratiempo no frenará su progreso profesional. Reconocido como árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Artan continúa siendo una figura inspiradora para Somalia y un referente del arbitraje en el continente africano.

Omar Abdulkadir Artan, elegido mejor árbitro de África en 2025. - Instagram

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