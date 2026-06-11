Corea del Sur vs República Checa: ¿quién lleva la ventaja?

El partido que llega con un historial que pocos conocen.

El duelo entre Corea del Sur y República Checa de este 11 de junio en el Estadio Guadalajara por el Grupo A del Mundial 2026, revive una rivalidad internacional con pocos antecedentes, pero marcada por la paridad.

Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones previas, todas en partidos amistosos, sin que exista registro de choques en torneos oficiales. El balance refleja un historial equilibrado, con resultados que han cambiado según el contexto y la localía.

El primer enfrentamiento ocurrió en 1998, con un empate 2-2 en Seúl que dejó una primera muestra de igualdad entre ambos equipos. Más adelante, en 2001, República Checa impuso su mayor diferencia con una goleada 5-0 en Praga, en un partido dominado de principio a fin. Años después, en 2016, Corea del Sur tomó revancha con un triunfo 2-1 como visitante, resultado que equilibró la serie.

La diferencia de goles favorece a los europeos

Con este recorrido, el historial marca una victoria por lado y un empate, aunque la diferencia de goles favorece a los europeos por aquel amplio triunfo en casa. Sin embargo, el antecedente más reciente corresponde a Corea del Sur, que llega con una ligera ventaja anímica por su victoria en territorio checo.

Más allá de las estadísticas, el encuentro en Guadalajara representa el primer choque oficial entre ambas selecciones dentro de una Copa del Mundo, lo que eleva el valor del antecedente histórico y abre un nuevo capítulo en su enfrentamiento deportivo.

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El partido también tiene impacto directo en el Grupo A, donde también compiten México y Sudáfrica. La selección mexicana, como anfitriona, ya dio un paso importante al sumar su primera victoria, mientras que la sudafricana busca reacomodarse en la pelea tras su debut en el torneo. En este contexto, el resultado entre coreanos y checos puede ser determinante para el desarrollo del grupo desde la primera jornada.

Con ambos equipos llegando con números similares y sin un dominio claro en su historial, el duelo en Guadalajara se perfila como uno de los más equilibrados del arranque del torneo, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación.

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