 Corea del Sur vs República Checa: ¿quién lleva la ventaja?
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-- South Korea South Korea Czech Republic Czech Republic --
11 junio / 20:00
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
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Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
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Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Corea del Sur vs. República Checa: ¿quién lleva la ventaja histórica?

por Oliver Paniagua
Corea del Sur y República Checa llegan al Mundial con historial parejo y sin dominio claro., Redes sociales.
Corea del Sur y República Checa llegan al Mundial con historial parejo y sin dominio claro. / FOTO: Redes sociales.

El partido que llega con un historial que pocos conocen.

El duelo entre Corea del Sur y República Checa de este 11 de junio en el Estadio Guadalajara por el Grupo A del Mundial 2026, revive una rivalidad internacional con pocos antecedentes, pero marcada por la paridad.

Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones previas, todas en partidos amistosos, sin que exista registro de choques en torneos oficiales. El balance refleja un historial equilibrado, con resultados que han cambiado según el contexto y la localía.

El primer enfrentamiento ocurrió en 1998, con un empate 2-2 en Seúl que dejó una primera muestra de igualdad entre ambos equipos. Más adelante, en 2001, República Checa impuso su mayor diferencia con una goleada 5-0 en Praga, en un partido dominado de principio a fin. Años después, en 2016, Corea del Sur tomó revancha con un triunfo 2-1 como visitante, resultado que equilibró la serie.

La diferencia de goles favorece a los europeos

Con este recorrido, el historial marca una victoria por lado y un empate, aunque la diferencia de goles favorece a los europeos por aquel amplio triunfo en casa. Sin embargo, el antecedente más reciente corresponde a Corea del Sur, que llega con una ligera ventaja anímica por su victoria en territorio checo.

Más allá de las estadísticas, el encuentro en Guadalajara representa el primer choque oficial entre ambas selecciones dentro de una Copa del Mundo, lo que eleva el valor del antecedente histórico y abre un nuevo capítulo en su enfrentamiento deportivo.

EN VIVO: Minuto a minuto del Corea del Sur vs. República Checa

Conoce las estadísticas del segundo duelo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El partido también tiene impacto directo en el Grupo A, donde también compiten México y Sudáfrica. La selección mexicana, como anfitriona, ya dio un paso importante al sumar su primera victoria, mientras que la sudafricana busca reacomodarse en la pelea tras su debut en el torneo. En este contexto, el resultado entre coreanos y checos puede ser determinante para el desarrollo del grupo desde la primera jornada.

Con ambos equipos llegando con números similares y sin un dominio claro en su historial, el duelo en Guadalajara se perfila como uno de los más equilibrados del arranque del torneo, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación.

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