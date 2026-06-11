 Mundial 2026: 5 Claves del Día 1 del Torneo
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-- Mexico Mexico South Africa South Africa --
11 junio / 13:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
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Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
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Scotland Brazil Haiti Morocco
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Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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El día 1 del Mundial 2026, en 5 claves

por Agencia EFE
Johan Vásquez de México celebra un gol el pasado 4 de junio, en un partido amistoso entre México y Serbia previo a la Copa Mundial de Fútbol, en el estadio Nemesio Diez en Toluca, México, EFE
Johan Vásquez de México celebra un gol el pasado 4 de junio, en un partido amistoso entre México y Serbia previo a la Copa Mundial de Fútbol, en el estadio Nemesio Diez en Toluca, México / FOTO: EFE

El partido inaugural, las figuras bajo la lupa y los primeros protagonistas del torneo destacan entre los temas que rodean el inicio de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 comienza este jueves con una edición sin precedentes: 48 selecciones, 104 partidos y la expectativa de miles de millones de aficionados alrededor del planeta. Mientras México y Sudáfrica abren el telón del torneo, figuras como Julián Álvarez, Kang in Lee y Anthony Gordon también acaparan la atención en una jornada cargada de historia, expectativas y nombres propios.

1. México-Sudáfrica, el inicio del Mundial más grande

Nunca tantas selecciones se enfrentaron en la fase final de una Copa del Mundo. 48 equipos y 104 partidos transforman esta edición en el Mundial más grande jamás visto, cuyo comienzo será este jueves con el choque inaugural entre México y Sudáfrica. La primera está invicta en sus últimos siete estrenos en el torneo. La segunda no ha ganado ninguno de sus primeros duelos en sus tres participaciones precedentes. El estadio Azteca ya albergó las finales y los partidos inaugurales de los Mundiales de 1970 y 1986.

2. Julián Alvarez, silencio bajo los focos

Mientras comienza el Mundial 2026, el nombre del mercado hasta ahora es el del delantero argentino Julián Alvarez, con contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y objetivo del Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal. El club rojiblanco, su equipo desde hace dos años cuando cambió el Mánchester City por el Atlético, es tajante: no tiene intención de vender a nadie al atacante, que se mantiene en silencio.

3. Kang in Lee entra en juego... en el mercado

El segundo partido de la primera jornada del Mundial 2026 enfrentará a la República Checa y Corea del Sur, con Kang in Lee, el atacante del París Saint-Germain de 25 años, en el escaparate del mercado, pretendido por varios clubes, entre ellos el Atlético de Madrid. Aún tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2028. Es su segundo Mundial. Ya jugó cuatro encuentros en el torneo en Catar en 2022.

4. Gordon acelera hacia el Mundial

Una asistencia a Declan Rice en el 1-0 y un gol de penalti remarcaron a Anthony Gordon, el último fichaje del Barcelona, como la figura del 3-0 con el que Inglaterra goleó a Costa Rica y completó su preparación para el Mundial. Aunque ha ganado sus dos amistosos, no convence del todo el equipo de Thomas Tuchel. No lo hizo frente a Nueva Zelanda, a la que superó por un único cabezazo de Harry Kane, y tampoco demasiado frente a Costa Rica. Le faltó brillo en ambos encuentros, más allá de las individualidades de Gordon. Inglaterra debuta el 17 de junio ante Croacia

5. Recuerdos de la estrella de España

El partido que enfrenta a México y Sudáfrica fue el mismo que marcó el comienzo de la edición en el país africano en 2010. Entonces, ambos conjuntos igualaron a uno. Fue el Mundial que proclamó finalmente campeona a la selección española, que entra en juego como una de las más firmes favoritas mientras se prepara en su campo base de Chattanooga, pendiente de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz para el debut del lunes frente a Cabo Verde.

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Mundial 2026Julián ÁlvarezPartido InauguralDestacadasAnthony Gordon

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