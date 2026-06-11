España: Lo Nuevo del Equipo para el Mundial 2026

España va de la Eurocopa 2024 al Mundial 2026 con un once tipo similar, más allá de lesiones o circunstancias, con tres variantes: de Álvaro Morata a Mikel Oyarzabal en punta, de Robin Le Normand a Pau Cubarsí como central y de Dani Carvajal a Marcos Llorente de lateral derecho.

Aunque el equipo inicial de España frente a Cabo Verde, en el debut del próximo lunes (10 horas de Guatemala) en Atlanta, aún está condicionado por la reciente recuperación y contra los riesgos de Lamine Yamal y Nico Williams, son los únicos cambios que se presuponen en la alineación tipo que manejará Luis de la Fuente para su primera incursión en el Mundial, después del éxito de la Eurocopa disputada en Alemania hace dos años.

Hay diez novedades en la lista de España, pero con los trazos de siempre, con ocho jugadores insistentes en el once tipo.

Unai Simón, entre la progresión de Joan García y David Raya y el ruido de un debate más externo que interno, es su portero, como también lo fue en la Eurocopa 2024, igual que su central izquierdo es Aymeric Laporte o Marc Cucurella se perfila como el lateral izquierdo titular en la competencia con Alejandro Grimaldo. Dos perfiles diferentes, ambos de altísimo nivel.

Más allá, en el medio campo, la composición tipo es Pedri González, Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz. Ya la empleó en los primeros choques de la Eurocopa, hasta la lesión que apartó a Pedri de las semifinales contra Francia y de la final contra Inglaterra, tras la dolencia sufrida en cuartos de final con Alemania.

Selección de España - EFE

Los extremos deben ser para Lamine Yamal y Nico Williams. Ni las lesiones musculares sufridas en los últimos tiempos por los dos ni la falta de competición desde el 22 de abril del extremo derecho del Barcelona y desde el 11 de mayo del extremo izquierdo del Athletic Club alterarán la titularidad de ambos cuando lleguen los partidos más decisivos, más allá de su suplencia inicial hasta estar del todo a tope ante Cabo Verde. Ferran Torres y Alex Baena son sus sustitutos, aparentemente temporales.

Ocho de once en la alineación de España de un gran torneo a otro, a la que se incorporan tres variaciones, dos en la línea defensiva y uno en el ataque, con Mikel Oyarzabal, el mejor goleador de la era Luis de la Fuente, afianzado como el delantero titular, con Ferran Torres y Borja Iglesias como alternativas y recursos, pero con él como la primera opción de manera indiscutible.

La delantera de Oyarzabal

Álvaro Morata, hoy en el Como y fuera de la lista, incluso de la inicial de 55 jugadores para el Mundial 2026, fue la referencia ofensiva de España en la Eurocopa 2024. No ha vuelto a jugar con la selección desde el 7 de septiembre de 2025, en la goleada por 0-6 a Turquía. Fue el último, hasta ahora, de sus 87 partidos como internacional absoluto, con 37 goles.

Oyarzabal suma 25 en 53 encuentros. Dieciocho de esos goles los ha anotado con Luis de la Fuente, incluido el tanto que desniveló la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín. El atacante de la Real Sociedad, además, ha logrado doce goles en sus últimos once choques con la selección. El pasado lunes apenas necesitó dos minutos para batir la portería de Perú en el último amistoso preparatorio.

Tampoco ha entrado en la lista Robin Le Normand, central indiscutible del técnico hasta este año. Se quedó fuera de la citación de marzo y ahora de la del Mundial. En la Eurocopa, en cambio, fue titular en la final del torneo, en los cuartos de final con Alemania, en los octavos ante Georgia y en dos de los tres duelos de la primera fase. En semifinal no jugó por ciclo de amarillas.

Su puesto en el perfil derecho de la derecha apunta a Pau Cubarsí, ante su primera gran competición con la selección española absoluta a sus 19 años y tras doce encuentros como internacional. La opción secundaria es Marc Pubill, debutante en esta convocatoria, tras su asombrosa temporada en el Atlético de Madrid.

Marcos Llorente es la otra novedad del once tipo de la Eurocopa al Mundial de España. Entonces fue uno de los descartes finales, hoy es el lateral derecho con más pinta de titular para la cita en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Le han bastado cuatro partidos desde entonces, concentrados desde el pasado octubre hasta la lista de De la Fuente, para ganarse un sitio en la probable alineación, en la que Dani Carvajal fue fijo en la Eurocopa 2024, como un hombre crucial. Ahora no entró ni en la prelista. Un fin de ciclo con 51 partidos y un gol. Su último duelo fue el pasado 4 de septiembre, en el 0-3 ante Bulgaria.

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