 España: Lo Nuevo del Equipo para el Mundial 2026
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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La nueva cara de España para el Mundial 2026

por Agencia EFE
Mikel Oyarzabal y Morata celebran un gol con España., EFE
Mikel Oyarzabal y Morata celebran un gol con España. / FOTO: EFE

España va de la Eurocopa 2024 al Mundial 2026 con un once tipo similar, más allá de lesiones o circunstancias, con tres variantes: de Álvaro Morata a Mikel Oyarzabal en punta, de Robin Le Normand a Pau Cubarsí como central y de Dani Carvajal a Marcos Llorente de lateral derecho.

Aunque el equipo inicial de España frente a Cabo Verde, en el debut del próximo lunes (10 horas de Guatemala) en Atlanta, aún está condicionado por la reciente recuperación y contra los riesgos de Lamine Yamal y Nico Williams, son los únicos cambios que se presuponen en la alineación tipo que manejará Luis de la Fuente para su primera incursión en el Mundial, después del éxito de la Eurocopa disputada en Alemania hace dos años.

Hay diez novedades en la lista de España, pero con los trazos de siempre, con ocho jugadores insistentes en el once tipo.

Unai Simón, entre la progresión de Joan García y David Raya y el ruido de un debate más externo que interno, es su portero, como también lo fue en la Eurocopa 2024, igual que su central izquierdo es Aymeric Laporte o Marc Cucurella se perfila como el lateral izquierdo titular en la competencia con Alejandro Grimaldo. Dos perfiles diferentes, ambos de altísimo nivel.

Más allá, en el medio campo, la composición tipo es Pedri González, Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz. Ya la empleó en los primeros choques de la Eurocopa, hasta la lesión que apartó a Pedri de las semifinales contra Francia y de la final contra Inglaterra, tras la dolencia sufrida en cuartos de final con Alemania.

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Selección de España - EFE

Los extremos deben ser para Lamine Yamal y Nico Williams. Ni las lesiones musculares sufridas en los últimos tiempos por los dos ni la falta de competición desde el 22 de abril del extremo derecho del Barcelona y desde el 11 de mayo del extremo izquierdo del Athletic Club alterarán la titularidad de ambos cuando lleguen los partidos más decisivos, más allá de su suplencia inicial hasta estar del todo a tope ante Cabo Verde. Ferran Torres y Alex Baena son sus sustitutos, aparentemente temporales.

Ocho de once en la alineación de España de un gran torneo a otro, a la que se incorporan tres variaciones, dos en la línea defensiva y uno en el ataque, con Mikel Oyarzabal, el mejor goleador de la era Luis de la Fuente, afianzado como el delantero titular, con Ferran Torres y Borja Iglesias como alternativas y recursos, pero con él como la primera opción de manera indiscutible.

La delantera de Oyarzabal

Álvaro Morata, hoy en el Como y fuera de la lista, incluso de la inicial de 55 jugadores para el Mundial 2026, fue la referencia ofensiva de España en la Eurocopa 2024. No ha vuelto a jugar con la selección desde el 7 de septiembre de 2025, en la goleada por 0-6 a Turquía. Fue el último, hasta ahora, de sus 87 partidos como internacional absoluto, con 37 goles.

Oyarzabal suma 25 en 53 encuentros. Dieciocho de esos goles los ha anotado con Luis de la Fuente, incluido el tanto que desniveló la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín. El atacante de la Real Sociedad, además, ha logrado doce goles en sus últimos once choques con la selección. El pasado lunes apenas necesitó dos minutos para batir la portería de Perú en el último amistoso preparatorio.

Tampoco ha entrado en la lista Robin Le Normand, central indiscutible del técnico hasta este año. Se quedó fuera de la citación de marzo y ahora de la del Mundial. En la Eurocopa, en cambio, fue titular en la final del torneo, en los cuartos de final con Alemania, en los octavos ante Georgia y en dos de los tres duelos de la primera fase. En semifinal no jugó por ciclo de amarillas.

Su puesto en el perfil derecho de la derecha apunta a Pau Cubarsí, ante su primera gran competición con la selección española absoluta a sus 19 años y tras doce encuentros como internacional. La opción secundaria es Marc Pubill, debutante en esta convocatoria, tras su asombrosa temporada en el Atlético de Madrid.

Marcos Llorente es la otra novedad del once tipo de la Eurocopa al Mundial de España. Entonces fue uno de los descartes finales, hoy es el lateral derecho con más pinta de titular para la cita en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Le han bastado cuatro partidos desde entonces, concentrados desde el pasado octubre hasta la lista de De la Fuente, para ganarse un sitio en la probable alineación, en la que Dani Carvajal fue fijo en la Eurocopa 2024, como un hombre crucial. Ahora no entró ni en la prelista. Un fin de ciclo con 51 partidos y un gol. Su último duelo fue el pasado 4 de septiembre, en el 0-3 ante Bulgaria.

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