Marruecos pierde a una de sus estrellas para el Mundial

La selección de los "Leones del Atlas", afrontará la cita mundialista con una baja sensible en la zona ofensiva.

La selección de Marruecos sufrió un contratiempo importante a pocos días del inicio del Mundial 2026 con la baja de Abdessamad Ezzalzouli, conocido como Ez Abde. El extremo marroquí quedó fuera de la convocatoria definitiva tras sufrir una lesión de rodilla durante el encuentro amistoso frente a Noruega. Su ausencia representa una pérdida sensible para los Leones del Atlas, que confiaban en su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva para afrontar el torneo más importante del fútbol internacional.

La actualización de la lista oficial registrada ante la FIFA confirmó también la salida del defensa Nayef Aguerd, quien no logró recuperar su mejor condición física después de varios problemas musculares que limitaron su actividad en los últimos meses. En su lugar, el seleccionador marroquí contará con Amine Sbai y Marwane Saadane, futbolistas que figuraban inicialmente en la nómina de reservas y que ahora tendrán la oportunidad de representar a su país en la máxima competición mundial.

??? OFFICIAL: Ez Abde and Nayef Aguerd miss the World Cup due to injury.



Marwane Saâdane and Amine Sbaï will be the replacements. ?? pic.twitter.com/kXH4Drjs8e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Marruecos entre algodones para el Mundial

Aunque la Federación Real Marroquí de Fútbol todavía no ha emitido un comunicado detallando la situación de ambos jugadores, diversos medios locales señalan que la lesión de Ez Abde requiere varias semanas de recuperación. En el caso de Aguerd, las evaluaciones técnicas y médicas habrían determinado que no se encontraba en condiciones óptimas para competir al más alto nivel durante el campeonato.

Pese a estas ausencias, Marruecos llega al Mundial 2026 con grandes expectativas tras la histórica campaña realizada en Catar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo. Los Leones del Atlas iniciarán su participación el próximo 13 de junio frente a Brasil en el MetLife Stadium, en Estados Unidos, dentro de un Grupo C que también integran Haití y Escocia. El combinado marroquí buscará demostrar nuevamente su crecimiento competitivo y consolidarse entre las selecciones más destacadas del panorama internacional.

Celebración de Marruecos en la Copa Africana de Naciones - CAF

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