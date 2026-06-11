Mundial 2026: Tres expulsiones en el México vs Sudáfrica

El partido inaugural del Mundial 2026 quedó marcado por un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Copa del Mundo.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica quedó marcado por un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Copa del Mundo: tres expulsiones en un mismo encuentro, dos para la selección africana y una para el conjunto mexicano.

El duelo, disputado en el Estadio Ciudad de México, terminó con victoria 2-0 para el equipo anfitrión, pero el resultado quedó en segundo plano ante la intensa carga disciplinaria del compromiso.

La primera tarjeta roja llegó al minuto 50, cuando el mediocampista sudafricano Sphephelo Sithole vio la expulsión tras una fuerte entrada en el mediocampo. A pesar de quedarse con diez jugadores, Sudáfrica intentó mantener el orden táctico durante varios minutos.

Sin embargo, el escenario se complicó aún más al minuto 84, cuando Themba Zwane también fue expulsado, dejando al conjunto africano con solo nueve futbolistas en el terreno de juego.

Expulsan a defensor mexicano

México aprovechó la superioridad numérica para dominar el cierre del partido y encaminar la victoria. Ya en tiempo agregado, al 90+2, el defensor mexicano César Montes fue expulsado tras una acción sancionada por el árbitro, dejando al Tri también con diez jugadores en los minutos finales.

El marcador final de 2-0 selló el triunfo mexicano, aunque el encuentro será recordado principalmente por su alta tensión y por igualar un registro poco común en la historia de los Mundiales.

Hasta ahora, solo un antecedente se había acercado a este escenario en un partido inaugural: Italia 1990, cuando Camerún sorprendió al mundo al vencer a Argentina pese a terminar con dos expulsados.

Con este encuentro, el México vs Sudáfrica 2026 entra directamente en los libros de historia como uno de los debuts mundialistas más intensos y disciplinariamente polémicos jamás registrados.

México abre el torneo con una victoria histórica ante Sudáfrica Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México venció 2-0 a Sudáfrica y rompió una racha de casi un siglo sin ganar un duelo inaugural.

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