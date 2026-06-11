 Mundial 2026: Tres expulsiones en el México vs Sudáfrica
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-- South Korea South Korea Czech Republic Czech Republic --
11 junio / 20:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Partido inaugural del Mundial 2026 deja un registro sin precedentes en la historia del torneo

por Oliver Paniagua
Tres expulsiones en el México vs Sudáfrica., EFE.
Tres expulsiones en el México vs Sudáfrica. / FOTO: EFE.

El partido inaugural del Mundial 2026 quedó marcado por un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Copa del Mundo.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica quedó marcado por un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Copa del Mundo: tres expulsiones en un mismo encuentro, dos para la selección africana y una para el conjunto mexicano.

El duelo, disputado en el Estadio Ciudad de México, terminó con victoria 2-0 para el equipo anfitrión, pero el resultado quedó en segundo plano ante la intensa carga disciplinaria del compromiso.

La primera tarjeta roja llegó al minuto 50, cuando el mediocampista sudafricano Sphephelo Sithole vio la expulsión tras una fuerte entrada en el mediocampo. A pesar de quedarse con diez jugadores, Sudáfrica intentó mantener el orden táctico durante varios minutos.

Sin embargo, el escenario se complicó aún más al minuto 84, cuando Themba Zwane también fue expulsado, dejando al conjunto africano con solo nueve futbolistas en el terreno de juego.

Expulsan a defensor mexicano 

México aprovechó la superioridad numérica para dominar el cierre del partido y encaminar la victoria. Ya en tiempo agregado, al 90+2, el defensor mexicano César Montes fue expulsado tras una acción sancionada por el árbitro, dejando al Tri también con diez jugadores en los minutos finales.

El marcador final de 2-0 selló el triunfo mexicano, aunque el encuentro será recordado principalmente por su alta tensión y por igualar un registro poco común en la historia de los Mundiales.

Hasta ahora, solo un antecedente se había acercado a este escenario en un partido inaugural: Italia 1990, cuando Camerún sorprendió al mundo al vencer a Argentina pese a terminar con dos expulsados.

Con este encuentro, el México vs Sudáfrica 2026 entra directamente en los libros de historia como uno de los debuts mundialistas más intensos y disciplinariamente polémicos jamás registrados.

México abre el torneo con una victoria histórica ante Sudáfrica

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México venció 2-0 a Sudáfrica y rompió una racha de casi un siglo sin ganar un duelo inaugural.
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