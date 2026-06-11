Resultado México vs. Sudáfrica - Grupo A Mundial 2026

México y Sudáfrica son los países encargados de abrir el torneo en el mítico Estadio Azteca, que será sede de su tercer Mundial.

La fiesta del fútbol mundial comienza este 11 de junio con un duelo que traerá recuerdos imborrables para millones de aficionados. México y Sudáfrica serán los encargados de abrir el torneo cuando se enfrenten en el histórico Estadio Azteca, escenario que volverá a colocarse en el centro de atención del planeta para dar inicio a una nueva edición de la máxima cita futbolística.

El encuentro también estará marcado por una curiosidad histórica, ya que será la segunda ocasión en que mexicanos y sudafricanos se enfrenten en un partido inaugural de una Copa del Mundo. La primera vez ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones igualaron 1-1 en el Soccer City Stadium de Johannesburgo. Con ello, México y Sudáfrica se convierten en los primeros países en la historia que repiten un enfrentamiento en el duelo inaugural de un Mundial.

Minuto a minuto del México vs. Sudáfrica

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Mexico Sistema: 4-1-4-1 Estado: - South Africa Sistema: 5-3-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Wilton Pereira Sampaio, Brazil Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Mexico 05/06 Mexico 5 - 1 Serbia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado

23/05 Mexico 2 - 0 Ghana

Friendlies | Finalizado

01/04 Mexico 1 - 1 Belgium

Friendlies | Finalizado

29/03 Mexico 0 - 0 Portugal

Friendlies | Finalizado Últimos de South Africa 06/06 Jamaica 1 - 1 South Africa

Friendlies | Finalizado

29/05 South Africa 0 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado

31/03 South Africa 1 - 2 Panama

Friendlies | Finalizado

27/03 South Africa 1 - 1 Panama

Friendlies | Finalizado

04/01 South Africa 1 - 2 Cameroon

CAF Africa Cup of Nations | Finalizado Estadísticas generales Mexico South Africa 0 Sin datos 0 Alineaciones Mexico Mexico Raúl Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Roberto Alvarado

Brian Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Raúl Jiménez South Africa South Africa Ronwen Williams

Khuliso Mudau

Ime Okon

Nkosinathi Sibisi

Mbekezeli Mbokazi

Aubrey Modiba

Teboho Mokoena

Siphephelo Sithole

Jayden Adams

Lyle Foster

Iqraam Rayners

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