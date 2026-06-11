Resultado México vs. Sudáfrica - Grupo A Mundial 2026

México y Sudáfrica son los países encargados de abrir el torneo en el mítico Estadio Azteca, que será sede de su tercer Mundial.
La fiesta del fútbol mundial comienza este 11 de junio con un duelo que traerá recuerdos imborrables para millones de aficionados. México y Sudáfrica serán los encargados de abrir el torneo cuando se enfrenten en el histórico Estadio Azteca, escenario que volverá a colocarse en el centro de atención del planeta para dar inicio a una nueva edición de la máxima cita futbolística.
El encuentro también estará marcado por una curiosidad histórica, ya que será la segunda ocasión en que mexicanos y sudafricanos se enfrenten en un partido inaugural de una Copa del Mundo. La primera vez ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones igualaron 1-1 en el Soccer City Stadium de Johannesburgo. Con ello, México y Sudáfrica se convierten en los primeros países en la historia que repiten un enfrentamiento en el duelo inaugural de un Mundial.
Minuto a minuto del México vs. Sudáfrica
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Mexico
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05/06Mexico 5 - 1 Serbia
Friendlies | Finalizado
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31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
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23/05Mexico 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
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01/04Mexico 1 - 1 Belgium
Friendlies | Finalizado
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29/03Mexico 0 - 0 Portugal
Friendlies | Finalizado
Últimos de South Africa
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06/06Jamaica 1 - 1 South Africa
Friendlies | Finalizado
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29/05South Africa 0 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
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31/03South Africa 1 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
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27/03South Africa 1 - 1 Panama
Friendlies | Finalizado
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04/01South Africa 1 - 2 Cameroon
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Raúl Rangel
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Roberto Alvarado
- Brian Gutiérrez
- Álvaro Fidalgo
- Julián Quiñones
- Raúl Jiménez
- Ronwen Williams
- Khuliso Mudau
- Ime Okon
- Nkosinathi Sibisi
- Mbekezeli Mbokazi
- Aubrey Modiba
- Teboho Mokoena
- Siphephelo Sithole
- Jayden Adams
- Lyle Foster
- Iqraam Rayners