¿Quién es Julián Quiñones?

Cuestionaron su llamado y respondió con un gol histórico.

Julián Quiñones pasó de ser una de las grandes dudas en la convocatoria de México para la Copa del Mundo 2026 a convertirse en el primer héroe del torneo. El delantero colombiano naturalizado mexicano escribió su nombre en la historia al marcar el primer gol del Mundial durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La anotación llegó apenas al minuto 9. Tras un robo de balón en territorio rival, Quiñones apareció fuera del área para definir y desatar la euforia en un Estadio Ciudad de México completamente abarrotado.

Julián Quiñones entra en la historia con el primer gol mundialista El futbolista colombiano, naturalizado mexicano, se convirtió en el primer anotador del torneo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Lo curioso es que semanas antes de la Copa del Mundo su presencia en la lista de Javier Aguirre generaba debate. Algunos sectores cuestionaban que el delantero militara en Arabia Saudita, una liga que suele estar lejos de los principales focos mediáticos del futbol internacional. Sin embargo, sus números eran imposibles de ignorar.

Sobre Quiñones

A sus 29 años, Quiñones llegó al Mundial como uno de los futbolistas más en forma del momento. Con el Al Qadsiah fue el máximo goleador de la Saudi Pro League, incluso por encima del portugués Cristiano Ronaldo, consolidándose como una de las principales figuras del campeonato.

Nacido en Magüí Payán, Colombia, el atacante construyó prácticamente toda su carrera profesional en México. Tras iniciar su recorrido en Tigres, pasó por Venados y Lobos BUAP antes de consolidarse como una figura de la Liga MX.

Su explosión definitiva llegó con Atlas, donde fue pieza fundamental del histórico bicampeonato que puso fin a una sequía de más de 70 años sin títulos para el club. Más adelante mantuvo su protagonismo con América, equipo con el que también conquistó campeonatos y confirmó su estatus como uno de los delanteros más determinantes del futbol mexicano.

Su rendimiento terminó abriéndole las puertas de la Selección Mexicana tras obtener la nacionalidad. Aunque Colombia también mostró interés en convocarlo, Quiñones optó por defender los colores del Tri.

Ahora, el atacante que alguna vez fue cuestionado por jugar en Arabia Saudita ya tiene un lugar asegurado en la historia. Su nombre quedará para siempre ligado al primer gol del Mundial 2026 y al inicio soñado de México en la máxima cita del futbol.

Etiquetas