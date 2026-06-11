¿Qué jugadores siguen en activo del último México-Sudáfrica?

México y Sudáfrica vuelven a cruzarse exactamente 16 años después de su último enfrentamiento, disputado en la inauguración del Mundial de 2010, que terminó con empate 1-1.

Las selecciones de México y Sudáfrica volverán a verse las caras este 11 de junio de 2026 en el partido inaugural de la Copa del Mundo, un encuentro que inevitablemente trae a la memoria lo ocurrido hace 16 años. Curiosamente, la última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron fue también en un debut mundialista, el 11 de junio de 2010, cuando igualaron 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo durante la apertura de Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Aquel compromiso marcó el inicio de una Copa del Mundo histórica para ambas selecciones. El conjunto anfitrión sorprendió con un gol de Siphiwe Tshabalala, mientras que México rescató el empate gracias a la anotación de Rafael Márquez. Aunque han transcurrido más de tres lustros desde entonces, únicamente dos futbolistas que formaron parte de aquel encuentro continúan en activo: Guillermo Ochoa y Javier Hernández, ambos integrantes de la selección mexicana en 2010.

Lo que queda del último México vs. Sudáfrica

De los dos sobrevivientes de aquel debut mundialista, solamente Ochoa forma parte de la convocatoria mexicana para el Mundial de 2026, convirtiéndose en protagonista de un hecho histórico al disputar la sexta Copa del Mundo de su carrera. Sin embargo, es importante recordar que en el empate 1-1 de Sudáfrica 2010 el arquero no tuvo participación en el terreno de juego, ya que el titular elegido por el entonces seleccionador fue Óscar Pérez. Por su parte, Hernández también continúa activo como futbolista profesional, aunque no fue incluido en la lista final para el torneo.

En el historial entre ambas selecciones, México mantiene una ligera ventaja. Los equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, con balance de dos triunfos para el conjunto mexicano, una victoria para Sudáfrica y un empate. Precisamente, la igualdad registrada en el Mundial de 2010 fue el enfrentamiento más reciente entre ambos países. Ahora, 16 años después, el destino vuelve a reunirlos en una inauguración mundialista, aunque con una generación completamente distinta y con apenas dos nombres que aún mantienen un vínculo directo con aquella memorable tarde en Johannesburgo.

México-Sudáfrica: Partido inaugural del Mundial 2026 - Juegos Olímpicos

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