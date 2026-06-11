 ¿Qué jugadores siguen en activo del último México-Sudáfrica?
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-- Mexico Mexico South Africa South Africa --
11 junio / 13:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Mexico MEX
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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Brazil BRA
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12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Qué jugadores siguen en activo del último México vs. Sudáfrica?

por Christoper Chang
México y Sudáfrica se enfrentaron por última vez en el Mundial de 2010 - FIFA
México y Sudáfrica se enfrentaron por última vez en el Mundial de 2010 / FOTO: FIFA

México y Sudáfrica vuelven a cruzarse exactamente 16 años después de su último enfrentamiento, disputado en la inauguración del Mundial de 2010, que terminó con empate 1-1.

Las selecciones de México y Sudáfrica volverán a verse las caras este 11 de junio de 2026 en el partido inaugural de la Copa del Mundo, un encuentro que inevitablemente trae a la memoria lo ocurrido hace 16 años. Curiosamente, la última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron fue también en un debut mundialista, el 11 de junio de 2010, cuando igualaron 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo durante la apertura de Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Aquel compromiso marcó el inicio de una Copa del Mundo histórica para ambas selecciones. El conjunto anfitrión sorprendió con un gol de Siphiwe Tshabalala, mientras que México rescató el empate gracias a la anotación de Rafael Márquez. Aunque han transcurrido más de tres lustros desde entonces, únicamente dos futbolistas que formaron parte de aquel encuentro continúan en activo: Guillermo Ochoa y Javier Hernández, ambos integrantes de la selección mexicana en 2010.

Lo que queda del último México vs. Sudáfrica

De los dos sobrevivientes de aquel debut mundialista, solamente Ochoa forma parte de la convocatoria mexicana para el Mundial de 2026, convirtiéndose en protagonista de un hecho histórico al disputar la sexta Copa del Mundo de su carrera. Sin embargo, es importante recordar que en el empate 1-1 de Sudáfrica 2010 el arquero no tuvo participación en el terreno de juego, ya que el titular elegido por el entonces seleccionador fue Óscar Pérez. Por su parte, Hernández también continúa activo como futbolista profesional, aunque no fue incluido en la lista final para el torneo.

En el historial entre ambas selecciones, México mantiene una ligera ventaja. Los equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, con balance de dos triunfos para el conjunto mexicano, una victoria para Sudáfrica y un empate. Precisamente, la igualdad registrada en el Mundial de 2010 fue el enfrentamiento más reciente entre ambos países. Ahora, 16 años después, el destino vuelve a reunirlos en una inauguración mundialista, aunque con una generación completamente distinta y con apenas dos nombres que aún mantienen un vínculo directo con aquella memorable tarde en Johannesburgo.

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México-Sudáfrica: Partido inaugural del Mundial 2026 - Juegos Olímpicos
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